देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, दिलाया ये भरोसा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित सीएम आवास में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी व माता सोनी देवी से मुलाकात की है. अंकिता भंडारी के माता-पिता ने प्रकरण से संबंधित अपने मंतव्य एवं भावनाएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी हैं.

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है.

परिजनों ने सीएम से साझा की चिंताएं

भेंट के दौरान अंकिता के माता-पिता ने न्याय प्रक्रिया को लेकर अपनी अपेक्षाएं और चिंताएं साझा कीं. उन्होंने मामले में शीघ्र और निष्पक्ष न्याय की मांग करते हुए सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस पूरे प्रकरण में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंकिता भंडारी मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सरकार इस संवेदनशील मामले को पूरी गंभीरता के साथ देख रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दोषियों सजा दिलाने के सरकार प्रतिबद्ध- पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि दोषियों को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा देते हुए कहा कि उनकी सभी जायज मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि सरकार न केवल कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ा रही है, बल्कि पीड़ित परिवार की भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. इस मुलाकात के बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत को महत्वपूर्ण बताया. मुख्यमंत्री धामी का यह संदेश साफ है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की राह में कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी.