पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीपीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को सरकार की ओर से जल्द ही 21वीं किस्त भेजी जा सकती है. जान लीजिए फिलहाल क्या है अपडेट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Oct 2025 04:44 PM (IST)
केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है. देश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के जरिए बहुत ज्यादा आमदनी नहीं कमा पाते. ऐसे गरीब और छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है.

1/6
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए की गई थी. सरकार किसानों के खाते में हर चार महीने पर 2000 रुपये भेजती है.
2/6
जिससे सालभर में कुल 6000 रुपये की मदद मिलती है. यह पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाता है. अब तक योजना की 20 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. किसानों को अब 21वीं किस्त का इंतजार है. सरकार जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान कर सकती है.
3/6
पिछली किस्त अगस्त में जारी की गई थी. इसलिए उम्मीद है कि नई किस्त नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में जारी हो सकती है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है. आप घर बैठे चेक कर सकते हैं आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं.
4/6
इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. Know Your Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालें. कुछ ही सेकंड में पूरी जानकारी मिल जाएगी.
5/6
सरकार की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि सिर्फ उन्हीं किसानों को अगली किस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है. इसके लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. या ऑनलाइन घर से ही कर सकते हैं.
6/6
आपको बता दें इस योजना का फायदा देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है जिनके पास दो हेक्टेयर तक की जमीन है. अगर आप योजना के लिए पात्र है और अबतक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो 21वीं किस्त आने से पहले ही करवा लें यह काम.
Published at : 30 Oct 2025 04:44 PM (IST)
Embed widget