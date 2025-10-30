पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा

सरकार की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है कि सिर्फ उन्हीं किसानों को अगली किस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है. इसके लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. या ऑनलाइन घर से ही कर सकते हैं.