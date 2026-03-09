कितने रुपये बढ़े और कब मिलेगा नया सिलेंडर? LPG सिलेंडर बुक करने से पहले जानें नए नियम

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक भी दिखाई देने लगा है. इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है. खासतौर पर समुद्री व्यापार का जरूरी रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से एलपीजी और वैश्विक सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से आयात करता है, इसलिए हालिया हालात का असर देश में गैस की आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है. इस कंडीशन को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी की सप्लाई को संतुलित रखने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं. घरेलू गैस की बुकिंग का समय अब बढ़ा दिया गया है और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर भी कुछ जगहों पर रोक और कटौती की गई है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके.



अब 25 दिन बाद ही बुक होगा नया सिलेंडर



सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए कम से कम इंतजार करने का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, यानी उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के बाद कम से कम 25 दिन पूरे होने पर ही नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे. इस नियम को लागू करने का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है. तेल कंपनियों ने डिलीवरी प्रक्रिया को भी सख्त किया है. कई जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है, ताकि गैस का गलत इस्तेमाल रोका जा सके.



गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी



हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है. घरेलू 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपये तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगभग 115 रुपये तक बढ़ गए हैं. यह पिछले एक साल के अंदर दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है. इससे पहले अप्रैल में भी घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 50 बढ़ाई गई थी. हालांकि सरकार का कहना है कि इसके बावजूद भारत में एलपीजी की कीमत पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना में कम है.



कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर असर



एलपीजी आयात में आई रुकावट का सबसे ज्यादा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ रहा है. कई राज्यों में रेस्टोरेंट होटल और छोटे कारोबारियों को मिलने वाले कामर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई कम कर दी. पुणे, मुंबई और नागपुर जैसे शहरों में कमर्शियल गैस की उपलब्धता घट गई. रिपोर्ट के अनुसार पुणे में एलपीजी से चलने वाले गैस शमशान घाट को भी स्थाई रूप से बंद करना पड़ा. इसके अलावा हजारों रेस्टोरेंट और बार के कामकाज पर भी असर पड़ने की आशंका है. वहीं पंजाब में 8 मार्च से कमर्शियल और औद्योगिक गैस सिलेंडर की डिस्पैच रोक दी गई. इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडरों की नई सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है.

