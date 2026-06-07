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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकितना बिजली खाता है 0.5 टन का AC, जानें छोटे कमरों के लिए कितना है असरदार

कितना बिजली खाता है 0.5 टन का AC, जानें छोटे कमरों के लिए कितना है असरदार

AC Electricity Consumption: 0.5 टन का एसी आखिर कितनी बिजली खर्च करता है और ये कितने बड़े कमरे के लिए बेस्ट है, इसके बारे में आप यहां से डिटेल में जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 07 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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AC Electricity Consumption: आज के समय में गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर बहुत जरूरी है. लेकिन कई लोग छोटे कमरे के लिए 0.5 टन AC खरीदते हैं और उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यह कितनी बिजली खर्च करता है और क्या यह सही तरीके से कमरे को ठंडा कर पाता है. इस पर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 0.5 टन AC छोटे स्पेस के लिए डिजाइन किया गया होता है और इसकी बिजली खपत भी कम होती है. 

0.5 टन AC कितना बिजली खपत करता है?

0.5 टन का AC आमतौर पर लो-कैपेसिटी कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह AC एक घंटे में लगभग 0.4 से 0.6 यूनिट (kWh) बिजली की खपत कर सकता है, जो कमरे के तापमान, बाहर की गर्मी और उपयोग की सेटिंग्स पर निर्भर करता है. अगर इसे रोज 8–10 घंटे चलाया जाए, तो मासिक बिजली खपत भी अपेक्षाकृत कम रहती है, जिससे यह बजट-फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है.

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यह कितना बड़ा कमरा ठंडा कर सकता है?

0.5 टन AC छोटे कमरे के लिए बेस्ट होता है. ये लगभग 80 से 120 वर्ग फुट तक के कमरे को अच्छे से ठंडा कर सकता है. अगर कमरा ज्यादा बड़ा है या उसमें धूप सीधे आती है, तो इसकी कूलिंग क्षमता जरा कमजोर पड़ सकती है. इसलिए इसे आमतौर पर छोटे बेडरूम, स्टडी रूम या छोटे ऑफिस के लिए बेहतर माना जाता है.

किन बातों पर निर्भर करती है बिजली की खपत?

AC की बिजली खपत सिर्फ उसके टन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई दूसरे फैक्टर भी हैं. जैसे-

  • बाहर का तापमान कितना है
  • कमरे में कितनी गर्मी या धूप आती है
  • AC कितनी देर और किस सेटिंग पर चल रहा है
  • कमरे में इंसुलेशन कैसी है

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क्या 0.5 टन AC लेना फायदेमंद है?

अगर आपका कमरा छोटा है और आप कम बिजली खर्च में कूलिंग चाहते हैं, तो 0.5 टन AC एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ये न केवल बिजली बचाता है, बल्कि छोटे स्पेस को जल्दी ठंडा भी कर देता है. लेकिन बड़े कमरों के लिए यह पर्याप्त नहीं होता और ऐसे में ज्यादा टन वाला AC लेना जरूरी होता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Electricity Air Conditioner Utility News AC
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