Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस

Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस

Cheapest Phones In Delhi: आज के जमाने में नए फोन को सही कीमत पर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. आइए जानते हैं दिल्ली की उन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में जहां आपको सबसे सस्ते फोन मिलेंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Cheapest Phones In Delhi: आज के जमाने में नए फोन को सही कीमत पर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. आइए जानते हैं दिल्ली की उन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बारे में जहां आपको सबसे सस्ते फोन मिलेंगे.

Cheapest Phones In Delhi: आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन इसी के साथ सही फोन को सही कीमत में ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग पर डिस्काउंट मिलता है लेकिन कुछ खरीदार अभी भी अच्छी डील के लिए असली मार्केट में जाना पसंद करते हैं. आज हम आपको दिल्ली की कुछ ऐसी मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आपको सबसे सस्ते मोबाइल फोन मिलेंगे. आइए जानते हैं.

गफ्फार मार्केट दिल्ली में बजट वाला मोबाइल खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है. यहां आपको कम कीमतों में कई ब्रांड के नए और इस्तेमाल किए हुए फोन होलसेल कीमत पर मिल जाएंगे. फोन के अलावा यहां आपको चार्जर, इयरफोन, स्पीकर, बैक कवर और दूसरे स्मार्ट गैजेट भी मिल जाएंगे. यह मार्केट दिल्ली के करोल बाग में स्थित है.
गफ्फार मार्केट दिल्ली में बजट वाला मोबाइल खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है. यहां आपको कम कीमतों में कई ब्रांड के नए और इस्तेमाल किए हुए फोन होलसेल कीमत पर मिल जाएंगे. फोन के अलावा यहां आपको चार्जर, इयरफोन, स्पीकर, बैक कवर और दूसरे स्मार्ट गैजेट भी मिल जाएंगे. यह मार्केट दिल्ली के करोल बाग में स्थित है.
कनॉट प्लेस के पास बसा हुआ यह पालिका बाजार मोबाइल एक्सेसरीज की आपको बड़ी वैरायटी प्रदान करेगा. यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ उनकी एक्सेसरीज भी सस्ते दामों पर मिल जाएगी.
कनॉट प्लेस के पास बसा हुआ यह पालिका बाजार मोबाइल एक्सेसरीज की आपको बड़ी वैरायटी प्रदान करेगा. यहां आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ उनकी एक्सेसरीज भी सस्ते दामों पर मिल जाएगी.
चांदनी चौक इलाके में स्थित लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल एक्सेसरीज को काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए मशहूर है. यहां आपको बड़े ब्रांड के कई तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो रिटेल स्टोर से आपको बेहतर डील देंगे.
चांदनी चौक इलाके में स्थित लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल एक्सेसरीज को काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए मशहूर है. यहां आपको बड़े ब्रांड के कई तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो रिटेल स्टोर से आपको बेहतर डील देंगे.
इन मार्केटों में कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं. इस वजह से मोल भाव करके खरीदारी करना काफी ज्यादा सही रहेगा. अगर आप आम कीमतों की जानकारी और अलग-अलग दुकानों पर तुलना करें तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है.
इन मार्केटों में कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं. इस वजह से मोल भाव करके खरीदारी करना काफी ज्यादा सही रहेगा. अगर आप आम कीमतों की जानकारी और अलग-अलग दुकानों पर तुलना करें तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है.
यहां आपकी अलग-अलग जरूरतें पूरी होंगी. फिर चाहे वह नया स्मार्टफोन लेना हो, पुराना इस्तेमाल किया हुआ बजट फोन लेना हो या फिर बाकी एक्सेसरीज की जरूरत हो, यहां आपको सब कुछ मिलेगा. वह भी बजट में.
यहां आपकी अलग-अलग जरूरतें पूरी होंगी. फिर चाहे वह नया स्मार्टफोन लेना हो, पुराना इस्तेमाल किया हुआ बजट फोन लेना हो या फिर बाकी एक्सेसरीज की जरूरत हो, यहां आपको सब कुछ मिलेगा. वह भी बजट में.
ये सभी मार्केट भीड़भाड़ से भरे रहते हैं. हालांकि यह भीड़ परेशान करने वाली हो सकती है लेकिन ये मार्केट खरीदारों को कम कीमत और ज्यादा विकल्प भी देती है.
ये सभी मार्केट भीड़भाड़ से भरे रहते हैं. हालांकि यह भीड़ परेशान करने वाली हो सकती है लेकिन ये मार्केट खरीदारों को कम कीमत और ज्यादा विकल्प भी देती है.
Published at : 06 Oct 2025 10:03 AM (IST)
Gaffar Market Mobile Phones Delhi Cheapest Phones Delhi

