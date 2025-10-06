गफ्फार मार्केट दिल्ली में बजट वाला मोबाइल खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है. यहां आपको कम कीमतों में कई ब्रांड के नए और इस्तेमाल किए हुए फोन होलसेल कीमत पर मिल जाएंगे. फोन के अलावा यहां आपको चार्जर, इयरफोन, स्पीकर, बैक कवर और दूसरे स्मार्ट गैजेट भी मिल जाएंगे. यह मार्केट दिल्ली के करोल बाग में स्थित है.