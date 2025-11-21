एक्सप्लोरर
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
Share Market Account: लोग अलग तरह के निवेश तलाशते हैं और शेयर मार्केट उनमें खास पसंद है. जान लीजिए यहां निवेश शुरू करने के लिए अकाउंट कैसे बनता है और इससे क्या फायदा मिलता है.
आजकल लोग काफी तरह के निवेश विकल्प ढूंढते हैं. कोई म्यूचुअल फंड में जाता है. कोई गोल्ड में और कई लोग सीधे शेयर मार्केट में कदम रखते हैं. यहां पैसे की ग्रोथ जल्दी दिखती है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक सही ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट खोलना जरूरी है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion