शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात

शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात

Share Market Account: लोग अलग तरह के निवेश तलाशते हैं और शेयर मार्केट उनमें खास पसंद है. जान लीजिए यहां निवेश शुरू करने के लिए अकाउंट कैसे बनता है और इससे क्या फायदा मिलता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Share Market Account: लोग अलग तरह के निवेश तलाशते हैं और शेयर मार्केट उनमें खास पसंद है. जान लीजिए यहां निवेश शुरू करने के लिए अकाउंट कैसे बनता है और इससे क्या फायदा मिलता है.

आजकल लोग काफी तरह के निवेश विकल्प ढूंढते हैं. कोई म्यूचुअल फंड में जाता है. कोई गोल्ड में और कई लोग सीधे शेयर मार्केट में कदम रखते हैं. यहां पैसे की ग्रोथ जल्दी दिखती है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक सही ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट खोलना जरूरी है.

शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी भरोसेमंद ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को चुनना होता है. ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के जरिए यह प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है. सही प्लेटफॉर्म चुनते समय उसकी फीस, सर्विस क्वालिटी और ऐप का इस्तेमाल कितना आसान है यह जरूर देख लें.
अकाउंट खोलने की प्रोसेस में सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफाई किया जाता है. इसके बाद प्लेटफॉर्म आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार, पैन और एक सेल्फी की मांग करता है. यह सब ऑनलाइन अपलोड हो जाता है और वेरिफिकेशन तुरंत शुरू हो जाता है.
जब आपकी KYC पूरी हो जाती है. तो अगला स्टेप बैंक अकाउंट लिंक करना होता है. इससे शेयर खरीदते या बेचते वक्त पैसे सीधे आपके खाते से आते और जाते हैं. बैंक लिंक करने से ट्रांजैक्शन तेजी से और सुरक्षित तरीके से पूरे होते हैं.
अकाउंट सेट होने के बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंटरफेस समझना पड़ता है. इसमें चार्ट, कीमत, ऑर्डर टाइप और बाकी फीचर दिखाई देते हैं. शुरुआत में यह थोड़ा नया लग सकता है. लेकिन कुछ दिनों में हाथ साफ हो जाता है.
अकाउंट बनने के बाद असली काम शुरू होता है यानी पहली इन्वेस्टमेंट. यहां आपको यह समझना होता है कि किस कंपनी में, किस कीमत पर और कितने समय के लिए निवेश करना है. चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करें या बड़े से जरूरी है कि बिना समझे कोई कदम न उठाएं और हमेशा रिसर्च कर के निवेश करें.
शेयर मार्केट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आपके पैसे को समय के साथ बढ़ाता है. यहां आप अपनी सुविधानुसार निवेश कर सकते हैं. लंबे समय में अच्छी कंपनियों में पैसे लगाने से मजबूत रिटर्न मिल सकते हैं. अगर आप सीखकर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं. तो यह मार्केट आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.
Published at : 21 Nov 2025 03:10 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

