शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात

अकाउंट बनने के बाद असली काम शुरू होता है यानी पहली इन्वेस्टमेंट. यहां आपको यह समझना होता है कि किस कंपनी में, किस कीमत पर और कितने समय के लिए निवेश करना है. चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करें या बड़े से जरूरी है कि बिना समझे कोई कदम न उठाएं और हमेशा रिसर्च कर के निवेश करें.