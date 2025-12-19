हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षास्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?

स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?

भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की सैलरी ग्रेड पे और अनुभव के आधार पर तय होती है, जिसमें भत्ते जोड़ने के बाद अच्छी आमदनी मिलती है. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद ये कितनी होगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्थाओं में से एक है. यहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं और हर पद की अपनी अलग जिम्मेदारी होती है. इन्हीं में से एक अहम पद है स्टेशन मास्टर. ट्रेन संचालन से लेकर यात्रियों की सुरक्षा तक, स्टेशन मास्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि स्टेशन मास्टर को अभी कितनी सैलरी मिलती है और आने वाले 8वें वेतन आयोग के बाद उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हो सकता है.

स्टेशन मास्टर किसी भी रेलवे स्टेशन का मुख्य जिम्मेदार अधिकारी होता है. स्टेशन पर ट्रेनों का समय पर आना-जाना, प्लेटफॉर्म की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और कर्मचारियों के बीच तालमेल यह सब स्टेशन मास्टर की देखरेख में होता है. छोटे स्टेशन से लेकर बड़े जंक्शन तक, स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी स्टेशन के आकार और ट्रैफिक के हिसाब से बढ़ती जाती है.

स्टेशन मास्टर की मौजूदा सैलरी कितनी है

भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर का वेतन ग्रेड पे और अनुभव के आधार पर तय होता है. सामान्य तौर पर स्टेशन मास्टर की शुरुआती सैलरी 35,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति माह के बीच होती है. जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है और प्रमोशन मिलता है, वैसे-वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है.

रेलवे में स्टेशन मास्टर के लिए अलग-अलग ग्रेड पे होते हैं. इनमें 1800, 1900, 2000 और 2400 ग्रेड पे शामिल हैं. हालांकि, स्टेशन मास्टर की नियमित तैनाती आमतौर पर 4200 ग्रेड पे से होती है. इस ग्रेड पे पर स्टेशन मास्टर की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये होती है.

भत्ते मिलाकर कितनी बनती है सैलरी

स्टेशन मास्टर की सैलरी सिर्फ बेसिक तक सीमित नहीं रहती. सरकारी नियमों के अनुसार इसमें कई तरह के भत्ते जोड़े जाते हैं. इनमें प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और नाइट अलाउंस शामिल होते हैं.

रेलवे में स्टेशन मास्टर को कई बार रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें नाइट अलाउंस दिया जाता है. इन सभी भत्तों को जोड़ने के बाद स्टेशन मास्टर की न्यूनतम सैलरी 45,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है. बड़े स्टेशन या जंक्शन पर तैनात स्टेशन मास्टर को इससे ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है.

अनुभव और प्रमोशन से कैसे बढ़ती है तनख्वाह

रेलवे में अनुभव का सीधा असर सैलरी पर पड़ता है. जैसे-जैसे स्टेशन मास्टर का अनुभव बढ़ता है, उन्हें सीनियर पदों पर प्रमोशन मिलता है. प्रमोशन के साथ ग्रेड पे और बेसिक सैलरी दोनों में बढ़ोतरी होती है. सीनियर स्टेशन मास्टर और बड़े स्टेशनों पर तैनात अधिकारियों की सैलरी 60,000 रुपये से ज्यादा भी हो सकती है. इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, यात्रा पास और पेंशन भी मिलती है.

यह भी पढ़ें - पंजाब में जिला परिषद सदस्यों की कितनी होती है सैलरी, चुनाव जीतने के बाद इन्हें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Dec 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Education Station Master Salary India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Advertisement

वीडियोज

Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Bahraich Police Gaurd of Honour Row: कथावाचक को 'गार्ड ऑफ ऑनर' परयूपी में बवाल, DGP ने 'नाप' दिया..!
Bangladesh News: उस्मान हादी को युनूस और बांग्लादेशी सेना ने मिलकर मारवा दिया...पूरा खेल समझिए
Donald Trump: ट्रंप का बड़ा दावा! 10 महीनों में क्या कर दिखाया? |ABP LIVE
Reliance का बड़ा FMCG Move | SIL Brand Relaunch | Packaged Foods Market में Entry | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की नमाज को सिंगापुर में नहीं मिली इजाजत, बांग्लादेश लाया जा रहा शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
कोडीन के आरोपियों संग अखिलेश का भी रिश्ता! डिप्टी CM ने दिखाई तस्वीर, सपा चीफ ने भी किया पलटवार!
क्रिकेट
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
ऐतिहासिक टी20 मैच! 36 छक्के, 30 चौके..., जीरो पर पहला विकेट फिर भी चेज हुए 258 रन; एक गेंद पहले मिली जीत
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
बॉलीवुड
बेटिंग ऐप मामला: ED की बड़ी कार्रवाई, युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
बेटिंग ऐप मामला: युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
ट्रेंडिंग
क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स
क्या कहता था अमेरिका... शख्स ने फावड़े को बना दिया तवा, रोटी सेंकता देख हैरान रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन
सेना के साथ इंटर्नशिप का मौका, जानें क्या है आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम; कौन कर सकता है आवेदन
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget