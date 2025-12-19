हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना

फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना

भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है. भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की मौत ने हिंसा को भड़का दिया है. ऐसे में भारत उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Dec 2025 07:04 PM (IST)
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग के दफ्तर का घेराव कर पत्थरबाजी और भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं. बांग्लादेश में बने हालात भारत के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है. ऐसे में हम आपको भारतीय और बांग्लादेश की सेना में से कौन मजबूत है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. 

भारत बांग्लादेश की सैन्य क्षमता? 
ग्लोबल फायर पावर (Global fire Power) वेबसाइट के डेटा के मुताबिक, 2025 की भारत और बांग्लादेश की सैन्य ताकतों की तुलना करें तो भारतीय सेना पावर इंडेक्स में 0.1184 पॉइंट के साथ 145 देशों में 4 नंबर पर है. वहीं, बांग्लादेश की सेना पावर इंडेक्स में 0.6062 पॉइंट के साथ 35 वें नंबर पर है. दोनों देशों की सेना में कितने सदस्य हैं. जनसंख्या में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. भारत की जनसंख्या 1.4 अरब के आसपास है, तो बांग्लादेश की जनसंख्या 16.8 करोड़ के आसपास है. इसमें भारत के पास उपलब्ध क्षमता 66.2 करोड़ है, तो वहीं बांग्लादेश के पास 82 लाख है. इनमें जो सैन्य सर्विस के लिए फिट हैं, उनमें भारत की संख्या 52.2 करोड़ है, तो बांग्लादेश के पास संख्या 6.6 करोड़ है. 

फिलहाल भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, और बांग्लादेश के पास 1.63 लाख के आसपास सैनिक हैं. इनके अलावा रिजर्व क्षमता भारत के पास 11.5 लाख है, तो वहीं बांग्लादेश के पास एक भी रिजर्व सैनिक नहीं है. भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की क्षमता 25.2 लाख है, तो वहीं बांग्लादेश के पास यह क्षमता 68 लाख है. 

दोनों देशों का डिफेंस बजट कितना है?
भारत और बांग्लादेश के डिफेंस बजट पर नजर डालें तो भारत का डिफेंस बजट 75 अरब डॉलर है, तो वहीं बांग्लादेश का 4.3 अरब है. डिफेंस बजट के मामले में भारत दुनिया के 145 देशों में 4 नंबर की रैंक पर मौजूद है, तो वहीं बांग्लादेश की रैंक 56 है. 

दोनों देशों की हवाई क्षमता ?
दोनों देशों की हवाई क्षमता में भारत बांग्लादेश से कई आगे है. भारत की मौजूदा रैंक 4 नंबर पर है, तो वहीं बांग्लादेश 43वीं रैंक पर है. भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट 2,229 है, तो वहीं बांग्लादेश के पास ये संख्या सिर्फ 214 है. भारत के पास लड़ाकू एयरक्राफ्ट 513 है तो बांग्लादेश के पास 42 है. भारत के पास एरियल टैंकर 6 हैं, तो बांग्लादेश के पास संख्या 0 है. भारत के पास 899 हेलिकॉप्टर हैं, तो बांग्लादेश के पास 65 है. भारत के पास अटैक हेलिकॉप्टर 80 हैं, बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है. 

दोनों देशों की जमीनी स्तर पर सैन्य क्षमता कितनी?
जमीनी स्तर पर दोनों देशों की सैन्य क्षमता की तुलना की जाए तो भारत के पास टैंक 4201 है, तो वहीं बांग्लादेश के पास 320 है. हथियारबंद व्हिकल भारत के पास 1.48 लाख के आसपास है, तो बांग्लादेश के पास 11,584 है. इनके अलावा भारत के पास रोकेट प्रोजेक्टर 264 हैं, बांग्लादेश के पास 110 हैं. 

दोनों देशों की समुद्री क्षेत्र में क्षमता कितनी?
भारत की समुद्री ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि भारत के समुद्री बेड़ों की बात करें, तो भारत के पास 293 बेड़े हैं, बांग्लादेश के पास 118 है. भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, तो बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है. सबमरीन भारत के पास 18 है, तो बांग्लादेश के पास 2 हैं. भारत के पास 13 डिस्ट्रोयर हैं, तो बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है. भारत के पास लड़ाकू जहाज  14 हैं, तो वहीं बांग्लादेश के पास ये संख्या 7 है. भारत के पास गश्त पोत की संख्या 135 है तो वहीं बांग्लादेश के पास यह संख्या 61 है. 

भारत और बांग्लादेश का सैन्य तंत्र?

दोनों देशों के सैन्य तंत्र की बात करें तो भारत के पास 311 एयरपोर्ट हैं, बांग्लादेश के पास 17 हैं. मर्चेंट मरीन भारत के पास 1859 है, बांग्लादेश के पास 558 है. पोर्ट्स और टर्मिनल के मामले में भारत की संख्या 56 है, तो बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 हैं. भारत के पास 63.7 लाख किमी के आसपास रोडवेज हैं, तो बांग्लादेश के पास 3.69 लाख किमी रोडवेज है. 

Published at : 19 Dec 2025 07:04 PM (IST)
