हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीएक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?

एक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?

Active Income Vs Passive Income:एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क होता है? जान लीजिए कौन से हैं वह पांच तरीके जिनसे बिना मेहनत के भी लगातार कमाई की जा सकती है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Active Income Vs Passive Income:एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क होता है? जान लीजिए कौन से हैं वह पांच तरीके जिनसे बिना मेहनत के भी लगातार कमाई की जा सकती है?

आजकल लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते. फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अब हर कोई पैसिव इनकम के रास्ते तलाश रहा है. लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता आखिर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या होता है.

एक्टिव इनकम वह होती है. जो आप अपने काम या बिजनेस से सीधे मेहनत करके कमाते हैं. जबकि पैसिव इनकम में एक बार मेहनत करने के बाद भी लगातार पैसा आता रहता है. पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको फ्रीडम मिलती है.
एक्टिव इनकम वह होती है. जो आप अपने काम या बिजनेस से सीधे मेहनत करके कमाते हैं. जबकि पैसिव इनकम में एक बार मेहनत करने के बाद भी लगातार पैसा आता रहता है. पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको फ्रीडम मिलती है.
यानी आपका पैसा खुद आपके लिए काम करता है. एक्टिव इनकम में आपकी कमाई समय और मेहनत पर निर्भर होती है. लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता. आप सोते हुए भी कमा सकते हैं. अब सवाल यह है कि पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए.
यानी आपका पैसा खुद आपके लिए काम करता है. एक्टिव इनकम में आपकी कमाई समय और मेहनत पर निर्भर होती है. लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता. आप सोते हुए भी कमा सकते हैं. अब सवाल यह है कि पैसिव इनकम कैसे बनाई जाए.
इसके कई रास्ते हैं लेकिन सही तरीका चुनना ज़रूरी है. चलिए आपको बताते हैं पांच ऐसे भरोसेमंद और असरदार तरीके जिनसे आप पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं. पहला किराये पर प्रॉपर्टी देना पैसिव इनकम का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है. घर, दुकान या ऑफिस स्पेस खरीदकर किराये पर देने से हर महीने तय आमदनी होती है.
इसके कई रास्ते हैं लेकिन सही तरीका चुनना ज़रूरी है. चलिए आपको बताते हैं पांच ऐसे भरोसेमंद और असरदार तरीके जिनसे आप पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं. पहला किराये पर प्रॉपर्टी देना पैसिव इनकम का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है. घर, दुकान या ऑफिस स्पेस खरीदकर किराये पर देने से हर महीने तय आमदनी होती है.
स्टॉक मार्केट में ऐसे कई शेयर हैं जो नियमित डिविडेंड देते हैं. एक बार सही कंपनी में निवेश कर लिया तो बिना शेयर बेचे हर साल इनकम मिल सकती है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जो रिस्क को समझते हैं और मार्केट पर नजर रखते हैं.
स्टॉक मार्केट में ऐसे कई शेयर हैं जो नियमित डिविडेंड देते हैं. एक बार सही कंपनी में निवेश कर लिया तो बिना शेयर बेचे हर साल इनकम मिल सकती है. यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जो रिस्क को समझते हैं और मार्केट पर नजर रखते हैं.
अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का अच्छा नाॅलेज है तो उसे कोर्स या ईबुक में बदल दें. एक बार कंटेंट तैयार होने के बाद आप इसे बार-बार बेच सकते हैं. हर नई सेल आपको एक्सट्रा इनकम दिलाएगी. वो भी बिना रोज मेहनत किए.
अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट का अच्छा नाॅलेज है तो उसे कोर्स या ईबुक में बदल दें. एक बार कंटेंट तैयार होने के बाद आप इसे बार-बार बेच सकते हैं. हर नई सेल आपको एक्सट्रा इनकम दिलाएगी. वो भी बिना रोज मेहनत किए.
ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमाना आज का सबसे पाॅपलुर तरीका है. सही ब्रांड के साथ जुड़कर लगातार इनकम बनाई जा सकती है. कंटेंट बनाकर ऑडियंस तैयार करें और फिर विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप या मेंबरशिप से भी इनकम हासिल करें.
ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमाना आज का सबसे पाॅपलुर तरीका है. सही ब्रांड के साथ जुड़कर लगातार इनकम बनाई जा सकती है. कंटेंट बनाकर ऑडियंस तैयार करें और फिर विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप या मेंबरशिप से भी इनकम हासिल करें.
Published at : 08 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Embed widget