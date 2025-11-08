एक्सप्लोरर
एक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?
Active Income Vs Passive Income:एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क होता है? जान लीजिए कौन से हैं वह पांच तरीके जिनसे बिना मेहनत के भी लगातार कमाई की जा सकती है?
आजकल लोग सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहते. फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए अब हर कोई पैसिव इनकम के रास्ते तलाश रहा है. लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता आखिर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क क्या होता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Tags :Salary Income Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
एक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?
यूटिलिटी
6 Photos
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
यूटिलिटी
6 Photos
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
क्या है ‘प्रोजेक्ट फायरवॉल’, जिसके तहत अमेरिकी सरकार ने शुरू की 175 से ज्यादा H-1B कंपनियों की जांच? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
ओटीटी
‘बारामूला’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये क्राइम थ्रिलर
स्पोर्ट्स
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
एक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?
यूटिलिटी
6 Photos
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion