फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम
Fastag KYV Rules: NHAI ने फास्टैग KYV प्रक्रिया आसान की है. अब साइड फोटो की जरूरत नहीं सिर्फ सामने की फोटो से वेरिफिकेशन हो जाएगा. जान लें पूरा प्रोसेस.
देश में जो भी वाहन हाईवे से गुजरता है. उसे टोल टैक्स देना पड़ता है. अब हर टोल पर फास्टैग से भुगतान किया जाता है, जिससे सफर तेज और कैशलेस हो गया है. अगर आपकी गाड़ी पर भी फास्टैग लगा है. तो आपके लिए जरूरी खबर है. NHAI ने KYV प्रक्रिया को पहले से काफी आसान कर दिया है.
Published at : 02 Nov 2025 01:22 PM (IST)
FASTag Fastag Rules
