फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम

फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम

Fastag KYV Rules: NHAI ने फास्टैग KYV प्रक्रिया आसान की है. अब साइड फोटो की जरूरत नहीं सिर्फ सामने की फोटो से वेरिफिकेशन हो जाएगा. जान लें पूरा प्रोसेस.

02 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Fastag KYV Rules: NHAI ने फास्टैग KYV प्रक्रिया आसान की है. अब साइड फोटो की जरूरत नहीं सिर्फ सामने की फोटो से वेरिफिकेशन हो जाएगा. जान लें पूरा प्रोसेस.

देश में जो भी वाहन हाईवे से गुजरता है. उसे टोल टैक्स देना पड़ता है. अब हर टोल पर फास्टैग से भुगतान किया जाता है, जिससे सफर तेज और कैशलेस हो गया है. अगर आपकी गाड़ी पर भी फास्टैग लगा है. तो आपके लिए जरूरी खबर है. NHAI ने KYV प्रक्रिया को पहले से काफी आसान कर दिया है.

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए Know Your Vehicle यानी KYV वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया है. अब यह प्रोसेस न पहले से आसान और तेज हो गई है. नया नियम लागू होने के बाद यूजर्स को वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए काऱी समय मिलेगा. जिससे अकाउंट बंद होने की चिंता खत्म हो जाएगी.
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए Know Your Vehicle यानी KYV वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया है. अब यह प्रोसेस न पहले से आसान और तेज हो गई है. नया नियम लागू होने के बाद यूजर्स को वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए काऱी समय मिलेगा. जिससे अकाउंट बंद होने की चिंता खत्म हो जाएगी.
नए नियम के मुताबिक अब गाड़ी की साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है. बस गाड़ी की सामने की फोटो जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग साफ दिखे वही अपलोड करनी होगी. यूजर जैसे ही गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालता है, सिस्टम वाहन पोर्टल से RC की जानकारी खुद ले लेता है.
नए नियम के मुताबिक अब गाड़ी की साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है. बस गाड़ी की सामने की फोटो जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग साफ दिखे वही अपलोड करनी होगी. यूजर जैसे ही गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालता है, सिस्टम वाहन पोर्टल से RC की जानकारी खुद ले लेता है.
अगर किसी मोबाइल नंबर से कई गाड़ियां जुड़ी हैं. तो यूजर अपनी पसंद की गाड़ी चुनकर उसी का KYV पूरा कर सकता है. पुराने फास्टैग यूजर्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है. उनका टैग तब तक एक्टिव रहेगा जब तक उसमें कोई गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल की शिकायत न हो.
अगर किसी मोबाइल नंबर से कई गाड़ियां जुड़ी हैं. तो यूजर अपनी पसंद की गाड़ी चुनकर उसी का KYV पूरा कर सकता है. पुराने फास्टैग यूजर्स को भी घबराने की जरूरत नहीं है. उनका टैग तब तक एक्टिव रहेगा जब तक उसमें कोई गड़बड़ी या गलत इस्तेमाल की शिकायत न हो.
NHAI ने यह नया नियम फास्टैग के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लागू किया है. कई शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग छोटे वाहनों के फास्टैग का इस्तेमाल बड़े ट्रकों में कर रहे हैं. NPCI और NHAI ने मिलकर KYV सिस्टम शुरू किया जिससे हर फास्टैग उसी गाड़ी से जुड़ा रहे जिसके लिए वह जारी हुआ है.
NHAI ने यह नया नियम फास्टैग के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लागू किया है. कई शिकायतें आ रही थीं कि कुछ लोग छोटे वाहनों के फास्टैग का इस्तेमाल बड़े ट्रकों में कर रहे हैं. NPCI और NHAI ने मिलकर KYV सिस्टम शुरू किया जिससे हर फास्टैग उसी गाड़ी से जुड़ा रहे जिसके लिए वह जारी हुआ है.
KYV कराने के लिए सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट फोटो लें. जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों दिख रहे हों. फिर RC की स्कैन कॉपी अपलोड करें. यह काम आप फास्टैग पोर्टल या अपने बैंक की वेबसाइट से कर सकते हैं. मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन करें और KYC टैब में जाकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
KYV कराने के लिए सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट फोटो लें. जिसमें नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों दिख रहे हों. फिर RC की स्कैन कॉपी अपलोड करें. यह काम आप फास्टैग पोर्टल या अपने बैंक की वेबसाइट से कर सकते हैं. मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन करें और KYC टैब में जाकर वेरिफिकेशन पूरा करें.
बैंक अपलोड की गई जानकारी को वाहन डेटाबेस से मिलाकर वेरिफाई करेगा. अगर डेटा सही हुआ तो आपका KYV पूरा हो जाएगा. हर तीन साल में यह वेरिफिकेशन जरूरी होगा जिससे जानकारी अपडेट रहे और फास्टैग का गलत इस्तेमाल न हो. किसी भी दिक्कत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.
बैंक अपलोड की गई जानकारी को वाहन डेटाबेस से मिलाकर वेरिफाई करेगा. अगर डेटा सही हुआ तो आपका KYV पूरा हो जाएगा. हर तीन साल में यह वेरिफिकेशन जरूरी होगा जिससे जानकारी अपडेट रहे और फास्टैग का गलत इस्तेमाल न हो. किसी भी दिक्कत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 पर संपर्क कर सकते हैं.
02 Nov 2025 01:22 PM (IST)
FASTag Fastag Rules

ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
