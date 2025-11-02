फास्टैग KYV के लिए अब नहीं अपलोड करनी होगी कार की साइड फोटो, बस ऐसे चल जाएगा काम

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए Know Your Vehicle यानी KYV वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया है. अब यह प्रोसेस न पहले से आसान और तेज हो गई है. नया नियम लागू होने के बाद यूजर्स को वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए काऱी समय मिलेगा. जिससे अकाउंट बंद होने की चिंता खत्म हो जाएगी.