हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच

India vs South Africa: टोनी डी जोरजी और नंद्रे बर्गर भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. जोरजी समेत 2 बड़े प्लेयर टीम इंडिया के खिलाफ पूरी टी20 सीरीज से ही बाहर हो गए हैं.

By : शिवम | Updated at : 06 Dec 2025 01:44 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जो 3 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा, टोनी डी जोरजी और नंद्रे बर्गर ये मैच नहीं खेल रहे हैं. इतना ही नहीं, जोरजी समेत मेहमान टीम के दो बड़े प्लेयर 5 मैचों की पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के शुरूआती दोनों मुकाबले टक्कर के रहे हैं. पहला मैच भारत और दूसरा मैच मेहमान टीम ने जीता, अब सीरीज बराबर है और जो टीम आज तीसरा मैच जीतेगी वो सीरीज अपने नाम करेगी. जोरजी और बर्गर का बाहर होना, टेम्बा बावुमा एंड टीम के लिए बड़ा झटका है. जोरजी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हुए, जिन्होंने पहले मैच में 39 और दूसरे में नाबाद 17 रन बनाए थे.

30 वर्षीय नंद्रे बर्गर ने रांची वनडे में 2 और रायपुर में 1 विकेट लिया था, वह मेहमान टीम की गेंदबाजी के मुख्य गेंदबाज थे जो डिसाइडर मैच नहीं खेल रहे हैं. तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव हुआ, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया गया है.

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "बुधवार को दूसरे वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय बर्गर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, और डी ज़ोर्ज़ी को बैटिंग करते समय दाहिनी हैमस्ट्रिंग एरिया में दर्द हुआ और वह बल्लेबाजी जारी नहीं रख पाए थे. दोनों खिलाड़ियों का शुक्रवार को स्कैन हुआ जिससे उनकी चोटों की गंभीरता का पता चला."

मफाका और टोनी डी जोरजी टी20 सीरीज से बाहर

टोनी डी जोरजी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते न सिर्फ तीसरे वनडे बल्कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5 मैचों की टी20 सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. 19 वर्षीय युवा गेंदबाज क्वेना मफाका भी पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

लुथो सिपामला टी20 स्क्वाड में शामिल

दक्षिण अफ्रीका ने स्टेटमेंट में बताया कि क्वेना मफाका अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवरी के आखिरी दौर में उम्मीद के मुताबिक ठीक नहीं हो पाए और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह तेज गेंदबाज लुथो सिपामला को टीम में शामिल किया गया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Dec 2025 01:10 PM (IST)
South Africa Cricket Team India Vs South Africa 3rd ODI IND Vs SA T20 Series Kwena Maphaka Nandre Burger Toni De Zorzi
