भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जो 3 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा, टोनी डी जोरजी और नंद्रे बर्गर ये मैच नहीं खेल रहे हैं. इतना ही नहीं, जोरजी समेत मेहमान टीम के दो बड़े प्लेयर 5 मैचों की पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के शुरूआती दोनों मुकाबले टक्कर के रहे हैं. पहला मैच भारत और दूसरा मैच मेहमान टीम ने जीता, अब सीरीज बराबर है और जो टीम आज तीसरा मैच जीतेगी वो सीरीज अपने नाम करेगी. जोरजी और बर्गर का बाहर होना, टेम्बा बावुमा एंड टीम के लिए बड़ा झटका है. जोरजी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हुए, जिन्होंने पहले मैच में 39 और दूसरे में नाबाद 17 रन बनाए थे.

30 वर्षीय नंद्रे बर्गर ने रांची वनडे में 2 और रायपुर में 1 विकेट लिया था, वह मेहमान टीम की गेंदबाजी के मुख्य गेंदबाज थे जो डिसाइडर मैच नहीं खेल रहे हैं. तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव हुआ, वाशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को शामिल किया गया है.

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "बुधवार को दूसरे वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय बर्गर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, और डी ज़ोर्ज़ी को बैटिंग करते समय दाहिनी हैमस्ट्रिंग एरिया में दर्द हुआ और वह बल्लेबाजी जारी नहीं रख पाए थे. दोनों खिलाड़ियों का शुक्रवार को स्कैन हुआ जिससे उनकी चोटों की गंभीरता का पता चला."

मफाका और टोनी डी जोरजी टी20 सीरीज से बाहर

टोनी डी जोरजी हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते न सिर्फ तीसरे वनडे बल्कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5 मैचों की टी20 सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. 19 वर्षीय युवा गेंदबाज क्वेना मफाका भी पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.

🚨 SQUAD UPDATE 🚨



Proteas Men’s fast bowler Nandre Burger and batter Tony de Zorzi have been ruled out of the third One-Day International (ODI) against India on Saturday due to injury.



Burger experienced right hamstring discomfort while bowling during the second ODI on… pic.twitter.com/zL7wLHReXb — Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 6, 2025

लुथो सिपामला टी20 स्क्वाड में शामिल

दक्षिण अफ्रीका ने स्टेटमेंट में बताया कि क्वेना मफाका अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवरी के आखिरी दौर में उम्मीद के मुताबिक ठीक नहीं हो पाए और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह तेज गेंदबाज लुथो सिपामला को टीम में शामिल किया गया है.