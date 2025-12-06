एक्सप्लोरर
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ फोटो शेयर किए, जिनमें वह पिंक कलर का हैवी डिजाइनर, बैंक बैकलेस और स्लीवलेस सूट पहने नजर आ रही हैं. उनके इस सूट ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी.
सोशल मीडिया पर भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में सारा तेंदुलकर पिंक कलर के बैकलेस सूट में नजर आ रही है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों ने बड़ी संख्या में फैंस का ध्यान खींच लिया और लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Dec 2025 12:44 PM (IST)
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
