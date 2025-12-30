जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
Jaipur News: जयपुर छात्रा की मौत के मामले में एक्शन लेते हुए सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. साथ ही छात्र सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन के लिए स्कूल पर सख्त जुर्माना भी लगेगा.
जयपुर में छात्रा की सुसाइड में बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. सीबीएसई ने नियमों के उल्लंघन और खामियों के चलते स्कूल की मान्यता रद्द की है.सीबीएसई ने कहा कि छात्र सुरक्षा नियमों के घोर उल्लंघन के लिए स्कूल पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा.
इस मामले में सीबीएसई ने दो सदस्यीय कमेट का गठन किया था. इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है. कमेटी ने स्कूल का नीरीक्षण करने के बाद परिसर में सुरक्षा के लिहाज से कई खामियों को उजागर किया.
दरअसल, एक नवंबर को जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में छठी क्लास की छात्रा अमायरा ने स्कूल की पांचवी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी. इस बाद राजधानी जयपुर में जमकर बवाल मचा था. वहीं अब करीब दो महीने बाद इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है.
