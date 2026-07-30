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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral News: बर्फ में 2 घंटे तक दफन रहा युवक, बाहर निकला तो बन गया रिकॉर्ड

Viral News: बर्फ में 2 घंटे तक दफन रहा युवक, बाहर निकला तो बन गया रिकॉर्ड

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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Guinness World Record Snow Viral : हर दिन दुनिया में ऐसे कई रिकॉर्ड बनते हैं, जिन्हें हम कभी किसी पोस्ट पर देखते हैं तो कभी किसी शो में अवार्ड लेते हुए देखते हैं. इन रिकॉर्ड को बनाने के लिए कुछ लोग अपनी ताकत दिखाते हैं तो कुछ अपनी कैपेबिलिटी से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. खास बात यह है कि वह लगातार दो घंटे से ज्यादा समय तक पूरी तरह बर्फ में दफन रहा. इस अनोखे रिकॉर्ड की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है. 

बर्फ में 2 घंटे तक दफन रहा युवक

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, पोलैंड के रहने वाले 41 साल के डेमियन कास्प्रजिक (Damian Kasprzyk) ने पूरे शरीर को बर्फ में ढक कर 2 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड तक रहने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने यह रिकॉर्ड 21 फरवरी को पोलैंड के शलाख्तोवा (Szlachtowa) में बनाया. इस प्रदर्शन के बाद उन्हें Longest Time Spent in Direct Full Body Contact with Snow (Male) का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला. 

पहले भी बना चुके हैं एक और रिकॉर्ड

डेमियन कास्प्रजिक इससे पहले भी ठंड से जुड़ा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने पूरे शरीर को बर्फ के सीधे संपर्क में रखने का रिकॉर्ड 5 घंटे 1 मिनट 33 सेकंड तक कायम किया था. अब उन्होंने बर्फ में दफन रहकर एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

 
 
 
 
 
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किसने की तैयारी में मदद?

डेमियन ने बताया कि इस रिकॉर्ड की तैयारी में वलेरजान रोमानोव्स्की (Valerjan Romanovski) ने उनकी काफी मदद की, वलेरजान भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है और उनके नाम बर्फीले पानी में सबसे ज्यादा समय तक डूबे रहने का रिकॉर्ड दर्ज है. डेमियन के मुताबिक, वलेरजान ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस रिकॉर्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वाह, कमाल कर दिया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, मैं तो दो मिनट तक भी हाथ में बर्फ नहीं पकड़ सकता. एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर टाइटैनिक हादसे में ये होते तो शायद बच जाते. किसी ने पूछा, आखिर ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी. वहीं कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्हें तो यह देखकर ही ठंड लगने लगी. 

यह भी पढ़ें - Video: विदेशी कपल ने पूछा- कूड़ेदान कहां है? सिक्योरिटी गार्ड ने बालकनी से नीचे फेंक दिया कचरा

Published at : 30 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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