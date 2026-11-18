Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सेवा 11 शहरों में शुरू हुई, फिर दायरा बढ़ेगा.

GTA 6 Blinkit Delivery : GTA 6 को लेकर गेमिंग की दुनिया में उत्साह लगातार बढ़ रहा है. 19 नवंबर को गेम रिलीज होने वाला है, लेकिन भारत में कुछ खिलाड़ियों को इसके लॉन्च से पहले ही गेम की कॉपी मिल सकती है. अब इस इंतजार को कम करने के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit ने भी एक नया कदम उठाया है. कंपनी कुछ शहरों में GTA 6 की डिलीवरी शुरू कर रही है, जहां यूजर गेम का बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में उसे घर मंगा सकते हैं. Blinkit की इस पहल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी. इसके जरिए यूजर गेम का फिजिकल बॉक्स मंगवा सकेंगे, जिसमें डाउनलोड कोड दिया जाएगा. तो आइए जानते हैं कि किन शहरों में GTA 6 की डिलीवरी मिनटों में मिलेगी.

किन शहरों में GTA 6 की डिलीवरी मिनटों में मिलेगी?

Blinkit ने शुरुआत में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में GTA 6 की डिलीवरी शुरू की है, हालांकि अभी यह सुविधा इन सभी शहरों में हर जगह उपलब्ध नहीं है. कंपनी आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, 18 और 19 नवंबर के बीच इस सर्विस को दूसरे शहरों तक भी पहुंचाया जाएगा. ऐसे में आने वाले समय में ज्यादा यूजर्स को Blinkit के जरिए गेम ऑर्डर करने का मौका मिल सकता है.

बॉक्स में मिलेगा डाउनलोड कोड

Blinkit से GTA 6 ऑर्डर करने पर यूजर्स को एक फिजिकल बॉक्स दिया जाएगा. इस बॉक्स के अंदर गेम का डाउनलोड कोड मौजूद होगा, जिसकी मदद से यूजर्स अपने सिस्टम पर गेम डाउनलोड कर सकेंगे. कंपनी इस बॉक्स को कलेक्टिबल आइटम के तौर पर भी पेश कर रही है, जिसे गेम खेलने के बाद भी संभालकर रखा जा सकता है. गेम के डाउनलोड कोड मिलने के बाद खिलाड़ी रिलीज से पहले ही डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इससे 19 नवंबर को गेम उपलब्ध होते ही पूरा डाउनलोड होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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19 नवंबर को खेलने के लिए मिलेगा GTA 6

GTA 6 भारत में 19 नवंबर, 2026 को रात 12 बजे यानी आधी रात से खेलने के लिए उपलब्ध होगा. खिलाड़ी रिलीज से पहले गेम डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे लॉन्च के समय सीधे गेम शुरू कर सकें. गेम के लिए करीब 212GB तक स्टोरेज की जरूरत बताई जा रही है. ऐसे में डाउनलोड शुरू करने से पहले डिवाइस में पूरी जगह होना जरूरी होगा. लॉन्च से पहले खिलाड़ी PlayStation Store या Xbox Store पर गेम की उपलब्धता और रिलीज टाइम से जुड़ा काउंटडाउन भी चेक कर सकते हैं.

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