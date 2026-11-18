उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं. प्रदेश में ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है. अलग-अलग जातियों की आबादी और उनका वोटिंग पैटर्न राजनीतिक दलों की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में जानते हैं यूपी का जातिगत समीकरण और किस समुदाय की कितनी हिस्सेदारी है.

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जातिगत समीकरण अहम हैं. यूपी में ओबीसी समुदाय की आबादी करीब 40-41 फीसदी मानी जाती है. इनमें यादव 10-11 फीसदी, कुर्मी 5 फीसदी, मौर्य 4 फीसदी, जाट 4 फीसदी, राजभर 4 फीसदी, निषाद-केवट-मल्लाह 4 फीसदी, लोधी 3 फीसदी और गुर्जर 2 फीसदी हैं. अन्य ओबीसी समुदायों की हिस्सेदारी करीब 3 फीसदी है.

प्रदेश में इतनी है मुस्लिम और दलितों की आबादी

प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी है. वहीं, दलित समुदाय की आबादी करीब 20-21 फीसदी मानी जाती है. इनमें जाटव 11 फीसदी, खटिक-धनगर-वाल्मीकि और अन्य समुदाय 4.5 फीसदी, पासी 3.5 फीसदी, कोइरी 1 फीसदी और धोबी 1 फीसदी हैं.

यूपी में जाति और समुदाय ने किस दल को कितने प्रतिशत वोट किया

पिछले चुनावों में इन सभी जातियों में से भारतीय जनता पार्टी को ही सर्वाधिक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है. एक बार फिर बीजेपी को इन जातियों पर भरोसा हैं. वहीं सपा भी पीडीए कार्ड के जरिए इन जातियों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है.

2019-24 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ?

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 में भी इन जातियों का प्रभाव देखने को मिला. हालांकि लोकसभा चुनाव में इन जातियों ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर एक सामान भरोसा जताया.

2024 के लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा INDIA गठबंधन के साथ रहा. वहीं, ऊंची जाति, कुर्मी-कोइरी और गैर-यादव OBC मतदाताओं ने NDA को ज्यादा समर्थन दिया.

जाटव मतदाताओं में BSP को सबसे ज्यादा 44 फीसदी वोट मिले, जबकि गैर-जाटव दलितों में INDIA गठबंधन को 56 फीसदी समर्थन मिला. 2019 के मुकाबले 2024 में यादव और मुस्लिम वोटों का रुझान SP-BSP गठबंधन से INDIA गठबंधन की ओर बदला, जबकि जाटव मतदाताओं के बीच BSP का समर्थन घटा.

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