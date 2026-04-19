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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीYouTube पर वीडियो शेयर करना होगा और आसान, आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

YouTube पर वीडियो शेयर करना होगा और आसान, आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

YouTube New Feature: इस फीचर की मदद से आप किसी वीडियो के पूरे लिंक की जगह उसका सिर्फ जरूरी हिस्सा शेयर कर पाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 12:43 PM (IST)
YouTube New Feature: इस फीचर की मदद से आप किसी वीडियो के पूरे लिंक की जगह उसका सिर्फ जरूरी हिस्सा शेयर कर पाएंगे.

YouTube अपने मोबाइल ऐप के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को वीडियो के खास हिस्से आसानी से शेयर करने की सुविधा देगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Timestamp Sharing नाम का एक नया ऑप्शन टेस्ट कर रही है.

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इस फीचर की मदद से आप किसी वीडियो के पूरे लिंक की जगह उसका सिर्फ जरूरी हिस्सा शेयर कर पाएंगे. यानी अब आपको अलग से टाइम सेट करने या लिंक एडिट करने की जरूरत नहीं होगी. आप जिस समय से वीडियो शेयर करना चाहते हैं वहीं से वीडियो सीधे प्ले होगा.
इस फीचर की मदद से आप किसी वीडियो के पूरे लिंक की जगह उसका सिर्फ जरूरी हिस्सा शेयर कर पाएंगे. यानी अब आपको अलग से टाइम सेट करने या लिंक एडिट करने की जरूरत नहीं होगी. आप जिस समय से वीडियो शेयर करना चाहते हैं वहीं से वीडियो सीधे प्ले होगा.
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अभी तक अगर किसी वीडियो का खास हिस्सा भेजना होता था तो यूजर्स को लिंक कॉपी करके उसमें टाइम मैन्युअली जोड़ना पड़ता था या किसी थर्ड-पार्टी टूल का सहारा लेना पड़ता था. लेकिन नए फीचर के साथ यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी बस एक टैप में आप अपनी पसंद का हिस्सा शेयर कर सकेंगे.
अभी तक अगर किसी वीडियो का खास हिस्सा भेजना होता था तो यूजर्स को लिंक कॉपी करके उसमें टाइम मैन्युअली जोड़ना पड़ता था या किसी थर्ड-पार्टी टूल का सहारा लेना पड़ता था. लेकिन नए फीचर के साथ यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी बस एक टैप में आप अपनी पसंद का हिस्सा शेयर कर सकेंगे.
Published at : 19 Apr 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
YOUTUBE TECH NEWS HINDI

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