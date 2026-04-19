YouTube पर वीडियो शेयर करना होगा और आसान, आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

अभी तक अगर किसी वीडियो का खास हिस्सा भेजना होता था तो यूजर्स को लिंक कॉपी करके उसमें टाइम मैन्युअली जोड़ना पड़ता था या किसी थर्ड-पार्टी टूल का सहारा लेना पड़ता था. लेकिन नए फीचर के साथ यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी बस एक टैप में आप अपनी पसंद का हिस्सा शेयर कर सकेंगे.