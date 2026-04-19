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YouTube पर वीडियो शेयर करना होगा और आसान, आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
YouTube New Feature: इस फीचर की मदद से आप किसी वीडियो के पूरे लिंक की जगह उसका सिर्फ जरूरी हिस्सा शेयर कर पाएंगे.
YouTube अपने मोबाइल ऐप के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को वीडियो के खास हिस्से आसानी से शेयर करने की सुविधा देगा. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Timestamp Sharing नाम का एक नया ऑप्शन टेस्ट कर रही है.
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Published at : 19 Apr 2026 12:43 PM (IST)
Tags :YOUTUBE TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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