WhatsApp Travel eSIM : विदेश यात्रा की तैयारी करते समय फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग के साथ मोबाइल इंटरनेट की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है. ऐसे में दूसरे देश पहुंचने के बाद इंटरनेट यूज करने के लिए कई लोगों को लोकल सिम खरीदनी पड़ती है, जबकि कुछ लोग इंटरनेशनल रोमिंग पैक पर निर्भर रहते हैं. कई बार एयरपोर्ट पर सिम कार्ड खरीदने के लिए समय निकालना पड़ता है, तो कभी इंटरनेट कनेक्शन मिलने तक परेशानी होती है. लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी हो रही है.

दरअसल, WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स विदेश यात्रा के लिए सीधे ऐप के अंदर ही डेटा eSIM खरीद और इंस्टॉल कर सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को WhatsApp से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी ने इस पहल के लिए भारत की टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio समेत कई पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया है.

WhatsApp ऐप से ही खरीद सकेंगे ट्रैवल eSIM

WhatsApp के नए फीचर के आने के बाद यूजर्स को विदेश में इंटरनेट चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर सिम कार्ड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर ऐप के अंदर ही कुछ आसान स्टेप्स में ट्रैवल eSIM खरीद सकेंगे और उसे अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे. कंपनी का कहना है कि इस प्रक्रिया को मैसेज भेजने जितना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है. इसका मकसद विदेश पहुंचने के बाद इंटरनेट कनेक्शन पाने में होने वाली परेशानी को कम करना है.

Jio समेत इन कंपनियों के साथ WhatsApp की पार्टनरशिप

इस सुविधा को अलग-अलग देशों में उपलब्ध कराने के लिए WhatsApp कई टेलीकॉम कंपनियों और eSIM प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है. इनमें भारत की Reliance Jio के अलावा Smart Axiata, Smart Communications और Verizon शामिल हैं. कंपनी दूसरे पार्टनर्स को भी इस पहल से जोड़ने की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें - HMD Rise Launch : 9,999 रुपये में HMD का नया 4G फोन, मिलेंगे AI फीचर्स

पुराने WhatsApp नंबर से ही कर सकेंगे चैट

इस फीचर की एक खास बात यह है कि ट्रैवल eSIM यूज करने के बाद भी यूजर्स अपने मौजूदा WhatsApp नंबर से ही ऐप चला सकेंगे. विदेश में इंटरनेट यूज करने के लिए उन्हें अपना WhatsApp नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी. डेटा कनेक्टिविटी के लिए ट्रैवल eSIM का यूज किया जा सकेगा, जबकि WhatsApp पहले की तरह उसी नंबर पर काम करता रहेगा. इससे यूजर्स विदेश में भी अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकेंगे.

अभी इन देशों में शुरू होगी सर्विस

WhatsApp ने बताया है कि इस फीचर को जल्द ही कुछ देशों में रोलआउट किया जाएगा, हालांकि कंपनी ने अभी उन देशों के नाम नहीं बताए हैं जहां शुरुआत में यह सुविधा मिलेगी. भारत में यह फीचर कब तक उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है. इसके अलावा ट्रैवल eSIM के डेटा प्लान की कीमतों को लेकर भी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें - Vivo Watch GT 2 Launch : कर्व्ड AMOLED स्क्रीन और 25 दिन की बैटरी, Vivo की नई स्मार्टवॉच लॉन्च