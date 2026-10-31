चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक

भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की हैट्रिक लगा दी है. शुक्रवार, 30 अक्टूबर को भारत ने जापान को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत है, इससे पहले उसे चीन और बांग्लादेश पर जीत मिली थी. जापान के खिलाफ मैच में अभिषेक नैन ने 2 गोल किए.

भारत ने अपने सबसे पहले मैच में बांग्लादेश को 13-0 से रौंदा था, उसके बाद चीन पर 5-2 से जीत प्राप्त की. बताते चलें कि अभिषेक अपना 150वां मैच खेलने मैदान पर उतरे थे, जो उनके लिए बहुत यादगार बन गया. उन्होंने 2 गोल करते हुए इस मुकाबले को अपने और टीम इंडिया के लिए भी यादगार बनाया.

कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी एक गोल किया, जब उन्होंने 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया था. उनके अलावा विष्णुकांत भी एक फील्ड गोल करने में कामयाब रहे. जापान पूरे मैच में टिक ही नहीं पाया और उसका एकमात्र गोल भी पेनल्टी स्ट्रोक से आया.

भारत का अगला मैच अब रविवार को मलेशिया के साथ होगा, जिसमें जबरदस्त टक्कर देखे जाने की उम्मीद है. ये दोनों टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं और अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं. कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 में मलेशिया को 5-1 से हराया था, अब रविवार को हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी.

भारत-मलेशिया सेमीफाइनल में

भारत और मलेशिया ने अब तक अपने तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीम भाग ले रही हैं और अब सेमीफाइनल के सिर्फ 2 स्लॉट बाकी रह गए हैं. इन 2 स्लॉट के लिए जापान, चीन, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के बीच टक्कर है. चीन और बांग्लादेश अब तक अपने तीनों मैच हार चुके हैं. ऐसे में जापान और दक्षिण कोरिया सेमीफाइनल की बाकी 2 टीम बनने की हकदार दिख रही हैं.

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