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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyचैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक

चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक

Hockey Asian Champions Trophy 2026: भारतीय टीम ने जापान को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश पा लिया है. अभिषेक नैन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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भारतीय टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की हैट्रिक लगा दी है. शुक्रवार, 30 अक्टूबर को भारत ने जापान को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. यह टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत है, इससे पहले उसे चीन और बांग्लादेश पर जीत मिली थी. जापान के खिलाफ मैच में अभिषेक नैन ने 2 गोल किए.

भारत ने अपने सबसे पहले मैच में बांग्लादेश को 13-0 से रौंदा था, उसके बाद चीन पर 5-2 से जीत प्राप्त की. बताते चलें कि अभिषेक अपना 150वां मैच खेलने मैदान पर उतरे थे, जो उनके लिए बहुत यादगार बन गया. उन्होंने 2 गोल करते हुए इस मुकाबले को अपने और टीम इंडिया के लिए भी यादगार बनाया.

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कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी एक गोल किया, जब उन्होंने 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया था. उनके अलावा विष्णुकांत भी एक फील्ड गोल करने में कामयाब रहे. जापान पूरे मैच में टिक ही नहीं पाया और उसका एकमात्र गोल भी पेनल्टी स्ट्रोक से आया.

भारत का अगला मैच अब रविवार को मलेशिया के साथ होगा, जिसमें जबरदस्त टक्कर देखे जाने की उम्मीद है. ये दोनों टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं और अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं. कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 में मलेशिया को 5-1 से हराया था, अब रविवार को हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी.

भारत-मलेशिया सेमीफाइनल में

भारत और मलेशिया ने अब तक अपने तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीम भाग ले रही हैं और अब सेमीफाइनल के सिर्फ 2 स्लॉट बाकी रह गए हैं. इन 2 स्लॉट के लिए जापान, चीन, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के बीच टक्कर है. चीन और बांग्लादेश अब तक अपने तीनों मैच हार चुके हैं. ऐसे में जापान और दक्षिण कोरिया सेमीफाइनल की बाकी 2 टीम बनने की हकदार दिख रही हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 31 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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