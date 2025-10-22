एयरपोर्ट पर बैग से Laptop निकालने को क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की असली वजह

जब यात्रियों से लैपटॉप या टैबलेट अलग ट्रे में रखने को कहा जाता है तो X-Ray मशीन को हर वस्तु की स्पष्ट इमेज मिलती है. इससे सिक्योरिटी अधिकारी यह देख सकते हैं कि लैपटॉप के अंदर कोई छिपा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बम जैसा कंपोनेंट तो नहीं है. बैग में रखी अन्य चीजें सुरक्षित और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं या नहीं. इस तरह यह प्रक्रिया यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होती है न कि यात्रियों को परेशान करने के लिए.