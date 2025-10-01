एक्सप्लोरर
भारत के पास सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन देश के छूट जाते हैं पसीने
India’s Most Dangerous Drone: भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में.
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में. आज ड्रोन केवल निगरानी तक सीमित नहीं हैं बल्कि युद्ध के दौरान सटीक हमले करने में भी सक्षम हो चुके हैं. भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सशस्त्र बल मिलकर ऐसे ड्रोन विकसित कर रहे हैं जो दुश्मन देशों की नींद उड़ा सकते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 01:10 PM (IST)
