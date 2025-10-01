भारत के पास सबसे खतरनाक ड्रोन कौन सा है, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन देश के छूट जाते हैं पसीने

इसकी वजह से दुश्मन देशों की सैन्य गतिविधियों पर लगातार भारतीय सेना की नज़र रहती है जिससे उन्हें दबाव झेलना पड़ता है. भारत केवल रुस्तम-2 तक सीमित नहीं है. आने वाले समय में भारत और भी एडवांस सशस्त्र ड्रोन जैसे कि "Ghatak Stealth UCAV", विकसित कर रहा है. ये ड्रोन स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे, यानी रडार उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे. यदि ये प्रोजेक्ट सफल होते हैं तो भारत पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी ताकत बन जाएगा.