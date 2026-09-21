स्क्रीन बंद, लेकिन फोन नहीं! अंदर चलते रहते हैं ये काम

अगर फोन वाइब्रेट कर रहा है या नोटिफिकेशन दे रहा है, तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन की वजह से फैक्ट्री रिसेट नहीं करना चाहिए. रिसेट करने से फोन का डेटा खत्म हो सकता है. ब्लैक स्क्रीन में बिना देखे PIN डालकर फोन अनलॉक करने की कोशिश सावधानी से करनी चाहिए. अगर PIN बार-बार गलत दर्ज हो गया, तो फोन कुछ समय के लिए लॉक हो सकता है. वहीं, कुछ फोन की सेटिंग में कई बार गलत PIN डालने पर डेटा मिटने का ऑप्शन भी हो सकता है. अगर फोन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, गिरने या पानी लगने के बाद स्क्रीन ब्लैक हुई है, पहले स्क्रीन बदलने के बाद भी समस्या बनी हुई है तो किसी प्रोफेशनल से जांच कराएं.