स्क्रीन बंद, लेकिन फोन नहीं! अंदर चलते रहते हैं ये काम

कई बार फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है और ऐसा लगता है कि फोन पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है, कॉल आने पर वह बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, तो दिक्कत कुछ और हो सकती है. ऐसे में तुरंत फोन को रीसेट या फैक्ट्री रिसेट करना सही नहीं है. इससे फोन में मौजूद जरूरी डेटा खतरे में पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्क्रीन बंद या ब्लैक स्क्रीन के बाद भी क्या काम अंदर चलते रहते हैं.
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स्क्रीन बंद या ब्लैक स्क्रीन होने के बाद भी कई बार अगर फोन अंदर से चालू है तो कई काम चलते रह सकते हैं. जैसे कॉल और नोटिफिकेशन रिसीव होना, मैसेज आना, अलार्म बजना, बैकग्राउंड में डेटा सिंक होना, क्लाउड पर फोटो या अन्य डेटा सिंक करना, ईमेल चेक करना और कुछ ऐप्स का बैकग्राउंड में अपडेट होना.
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इसके अलावा म्यूजिक ऐप्स बैकग्राउंड में चल सकते हैं, वहीं फिटनेस या लोकेशन से जुड़ी सेवाएं भी अपना काम जारी रख सकती हैं. स्क्रीन पर कुछ दिखाई न देने के बाद भी फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेस काम कर सकते हैं.
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फोन की स्क्रीन बंद होने के कई कारण हो सकते हैं. गिरने, दबाव पड़ने या लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण OLED या LCD पैनल खराब हो सकता है. कभी-कभी डिस्प्ले कनेक्टर अपनी जगह से हट जाता है. LCD फोन में बैक लाइट खराब होने पर स्क्रीन पर बहुत हल्की इमेज दिखाई दे सकती है. पानी लगने या जोर से गिरने के बाद बोर्ड का डिस्प्ले से जुड़ा सर्किट भी खराब हो सकता है. वहीं, अपडेट के बाद डिस्प्ले ड्राइवर क्रैश होने जैसी सॉफ्टवेयर समस्या भी ब्लैक स्क्रीन का कारण बन सकती है.
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सॉफ्टवेयर क्रैश की स्थिति में Force Restart मदद कर सकता है. iPhone में पहले Volume Up, फिर Volume Down दबाएं और इसके बाद Side Button को कुछ देर तक दबाकर रखें. Android फोन में Volume Down और Side Button को करीब 10 से 20 सेकंड तक एक साथ दबाया जा सकता है. वहीं Google Pixel और कुछ अन्य Android फोन में Power Button को लगभग 30 सेकंड तक दबाकर रखने से Force Restart किया जा सकता है. इसके बाद फोन को सही चार्जर और केबल से कम से कम 30 मिनट तक चार्ज करें और फिर दोबारा चालू करने की कोशिश करें
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ब्लैक स्क्रीन में डेटा बचाने के लिए अगर पहले से iCloud या Google One बैकअप मौजूद है, तो सबसे पहले उसकी तारीख चेक करें. जिस कंप्यूटर से फोन पहले कनेक्ट किया जा चुका है और उसे फोन में डेटा एक्सेस की अनुमति मिली हुई है, उस कंप्यूटर से ब्लैक स्क्रीन वाले फोन को कनेक्ट करके डेटा निकाला जा सकता है.
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अगर फोन वाइब्रेट कर रहा है या नोटिफिकेशन दे रहा है, तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन की वजह से फैक्ट्री रिसेट नहीं करना चाहिए. रिसेट करने से फोन का डेटा खत्म हो सकता है. ब्लैक स्क्रीन में बिना देखे PIN डालकर फोन अनलॉक करने की कोशिश सावधानी से करनी चाहिए. अगर PIN बार-बार गलत दर्ज हो गया, तो फोन कुछ समय के लिए लॉक हो सकता है. वहीं, कुछ फोन की सेटिंग में कई बार गलत PIN डालने पर डेटा मिटने का ऑप्शन भी हो सकता है. अगर फोन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, गिरने या पानी लगने के बाद स्क्रीन ब्लैक हुई है, पहले स्क्रीन बदलने के बाद भी समस्या बनी हुई है तो किसी प्रोफेशनल से जांच कराएं.