गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीस्क्रीन बंद, लेकिन फोन नहीं! अंदर चलते रहते हैं ये काम

स्क्रीन बंद, लेकिन फोन नहीं! अंदर चलते रहते हैं ये काम

फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाए तो जरूरी नहीं कि डिवाइस पूरी तरह बंद हो गया है. जानिए स्क्रीन बंद होने के बाद भी फोन में कौन-कौन से काम चलते रहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 21 Sep 2026 01:16 PM (IST)
फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाए तो जरूरी नहीं कि डिवाइस पूरी तरह बंद हो गया है. जानिए स्क्रीन बंद होने के बाद भी फोन में कौन-कौन से काम चलते रहते हैं.

कई बार फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है और ऐसा लगता है कि फोन पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अगर फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है, कॉल आने पर वह बज रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, तो दिक्कत कुछ और हो सकती है. ऐसे में तुरंत फोन को रीसेट या फैक्ट्री रिसेट करना सही नहीं है. इससे फोन में मौजूद जरूरी डेटा खतरे में पड़ सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि स्क्रीन बंद या ब्लैक स्क्रीन के बाद भी क्या काम अंदर चलते रहते हैं.

1/6
स्क्रीन बंद या ब्लैक स्क्रीन होने के बाद भी कई बार अगर फोन अंदर से चालू है तो कई काम चलते रह सकते हैं. जैसे कॉल और नोटिफिकेशन रिसीव होना, मैसेज आना, अलार्म बजना, बैकग्राउंड में डेटा सिंक होना, क्लाउड पर फोटो या अन्य डेटा सिंक करना, ईमेल चेक करना और कुछ ऐप्स का बैकग्राउंड में अपडेट होना.
स्क्रीन बंद या ब्लैक स्क्रीन होने के बाद भी कई बार अगर फोन अंदर से चालू है तो कई काम चलते रह सकते हैं. जैसे कॉल और नोटिफिकेशन रिसीव होना, मैसेज आना, अलार्म बजना, बैकग्राउंड में डेटा सिंक होना, क्लाउड पर फोटो या अन्य डेटा सिंक करना, ईमेल चेक करना और कुछ ऐप्स का बैकग्राउंड में अपडेट होना.
2/6
इसके अलावा म्यूजिक ऐप्स बैकग्राउंड में चल सकते हैं, वहीं फिटनेस या लोकेशन से जुड़ी सेवाएं भी अपना काम जारी रख सकती हैं. स्क्रीन पर कुछ दिखाई न देने के बाद भी फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेस काम कर सकते हैं.
इसके अलावा म्यूजिक ऐप्स बैकग्राउंड में चल सकते हैं, वहीं फिटनेस या लोकेशन से जुड़ी सेवाएं भी अपना काम जारी रख सकती हैं. स्क्रीन पर कुछ दिखाई न देने के बाद भी फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेस काम कर सकते हैं.
3/6
फोन की स्क्रीन बंद होने के कई कारण हो सकते हैं. गिरने, दबाव पड़ने या लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण OLED या LCD पैनल खराब हो सकता है. कभी-कभी डिस्प्ले कनेक्टर अपनी जगह से हट जाता है. LCD फोन में बैक लाइट खराब होने पर स्क्रीन पर बहुत हल्की इमेज दिखाई दे सकती है. पानी लगने या जोर से गिरने के बाद बोर्ड का डिस्प्ले से जुड़ा सर्किट भी खराब हो सकता है. वहीं, अपडेट के बाद डिस्प्ले ड्राइवर क्रैश होने जैसी सॉफ्टवेयर समस्या भी ब्लैक स्क्रीन का कारण बन सकती है.
फोन की स्क्रीन बंद होने के कई कारण हो सकते हैं. गिरने, दबाव पड़ने या लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण OLED या LCD पैनल खराब हो सकता है. कभी-कभी डिस्प्ले कनेक्टर अपनी जगह से हट जाता है. LCD फोन में बैक लाइट खराब होने पर स्क्रीन पर बहुत हल्की इमेज दिखाई दे सकती है. पानी लगने या जोर से गिरने के बाद बोर्ड का डिस्प्ले से जुड़ा सर्किट भी खराब हो सकता है. वहीं, अपडेट के बाद डिस्प्ले ड्राइवर क्रैश होने जैसी सॉफ्टवेयर समस्या भी ब्लैक स्क्रीन का कारण बन सकती है.
4/6
सॉफ्टवेयर क्रैश की स्थिति में Force Restart मदद कर सकता है. iPhone में पहले Volume Up, फिर Volume Down दबाएं और इसके बाद Side Button को कुछ देर तक दबाकर रखें. Android फोन में Volume Down और Side Button को करीब 10 से 20 सेकंड तक एक साथ दबाया जा सकता है. वहीं Google Pixel और कुछ अन्य Android फोन में Power Button को लगभग 30 सेकंड तक दबाकर रखने से Force Restart किया जा सकता है. इसके बाद फोन को सही चार्जर और केबल से कम से कम 30 मिनट तक चार्ज करें और फिर दोबारा चालू करने की कोशिश करें
सॉफ्टवेयर क्रैश की स्थिति में Force Restart मदद कर सकता है. iPhone में पहले Volume Up, फिर Volume Down दबाएं और इसके बाद Side Button को कुछ देर तक दबाकर रखें. Android फोन में Volume Down और Side Button को करीब 10 से 20 सेकंड तक एक साथ दबाया जा सकता है. वहीं Google Pixel और कुछ अन्य Android फोन में Power Button को लगभग 30 सेकंड तक दबाकर रखने से Force Restart किया जा सकता है. इसके बाद फोन को सही चार्जर और केबल से कम से कम 30 मिनट तक चार्ज करें और फिर दोबारा चालू करने की कोशिश करें
5/6
ब्लैक स्क्रीन में डेटा बचाने के लिए अगर पहले से iCloud या Google One बैकअप मौजूद है, तो सबसे पहले उसकी तारीख चेक करें. जिस कंप्यूटर से फोन पहले कनेक्ट किया जा चुका है और उसे फोन में डेटा एक्सेस की अनुमति मिली हुई है, उस कंप्यूटर से ब्लैक स्क्रीन वाले फोन को कनेक्ट करके डेटा निकाला जा सकता है.
ब्लैक स्क्रीन में डेटा बचाने के लिए अगर पहले से iCloud या Google One बैकअप मौजूद है, तो सबसे पहले उसकी तारीख चेक करें. जिस कंप्यूटर से फोन पहले कनेक्ट किया जा चुका है और उसे फोन में डेटा एक्सेस की अनुमति मिली हुई है, उस कंप्यूटर से ब्लैक स्क्रीन वाले फोन को कनेक्ट करके डेटा निकाला जा सकता है.
6/6
अगर फोन वाइब्रेट कर रहा है या नोटिफिकेशन दे रहा है, तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन की वजह से फैक्ट्री रिसेट नहीं करना चाहिए. रिसेट करने से फोन का डेटा खत्म हो सकता है. ब्लैक स्क्रीन में बिना देखे PIN डालकर फोन अनलॉक करने की कोशिश सावधानी से करनी चाहिए. अगर PIN बार-बार गलत दर्ज हो गया, तो फोन कुछ समय के लिए लॉक हो सकता है. वहीं, कुछ फोन की सेटिंग में कई बार गलत PIN डालने पर डेटा मिटने का ऑप्शन भी हो सकता है. अगर फोन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, गिरने या पानी लगने के बाद स्क्रीन ब्लैक हुई है, पहले स्क्रीन बदलने के बाद भी समस्या बनी हुई है तो किसी प्रोफेशनल से जांच कराएं.
अगर फोन वाइब्रेट कर रहा है या नोटिफिकेशन दे रहा है, तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन की वजह से फैक्ट्री रिसेट नहीं करना चाहिए. रिसेट करने से फोन का डेटा खत्म हो सकता है. ब्लैक स्क्रीन में बिना देखे PIN डालकर फोन अनलॉक करने की कोशिश सावधानी से करनी चाहिए. अगर PIN बार-बार गलत दर्ज हो गया, तो फोन कुछ समय के लिए लॉक हो सकता है. वहीं, कुछ फोन की सेटिंग में कई बार गलत PIN डालने पर डेटा मिटने का ऑप्शन भी हो सकता है. अगर फोन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, गिरने या पानी लगने के बाद स्क्रीन ब्लैक हुई है, पहले स्क्रीन बदलने के बाद भी समस्या बनी हुई है तो किसी प्रोफेशनल से जांच कराएं.
Published at : 21 Sep 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS HINDI Black Screen

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
Wired या Wireless Internet? जानिए घर के लिए कौन सा कनेक्शन है बेहतर
टेक्नोलॉजी
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन
Anthropic Claude ने हैक कर लिया ChatGPT, AI ही बना AI का दुश्मन
टेक्नोलॉजी
यह है दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन, जानें इसका एक-एक फीचर
यह है दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन, जानें इसका एक-एक फीचर
टेक्नोलॉजी
iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage
iPhone की Warranty के नाम पर न खाएं धोखा, ऐसे चेक करें Coverage
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
इंडिया
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट से मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
EXPLAINED: क्या RLD इस सीट पर मोहम्मद शमी को बनाएगी उम्मीदवार? कितने मुस्लिम मतदाता, जानिए सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
आकाश आनंद के बजाय अब ईशान को मिलेगी यह जिम्मेदारी? BSP चीफ मायावती करेंगी तय
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget