दुनिया का सबसे छोटा और खतरनाक हथियार कौन सा है? ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे दुश्मन के छूट जाते हैं पसीने

छोटे अनमॉनीन्ड एयरक्राफ्ट (माइक्रो-ड्रोन) अब reconnaissance से लेकर सटीक हमलों तक के काम कर रहे हैं. जब ये अकेले उड़ते हैं तो भी खतरनाक हैं लेकिन असली शक्ति तब दिखती है जब सैकड़ों छोटे-छोटे ड्रोन मिलकर स्वार्म बनाते हैं एक साथ हमला, बाधा या सूचना जुटाना. स्वार्म के सामने पारंपरिक डिफेंस सिस्टम भी चकरा सकते हैं क्योंकि इन्हें एक बार में रोकना मुश्किल होता है.