हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटShubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट

Shubman Gill नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट

Shubman Gill Rules Out: शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा टी20 मैच नहीं खेलेंगे. पैर की चोट के कारण उन्हें मुकाबले से बाहर बैठना पड़ेगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Dec 2025 07:13 PM (IST)
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा टी20 मैच नहीं खेलेंगे. पैर की चोट के कारण उन्हें मुकाबले से बाहर बैठना पड़ेगा. मीडिया रिपोर्ट अनुसार गिल को ट्रेनिंग सेशन के दौरान पैर में चोट आई थी. खबर है कि प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन उनकी जगह ले सकते हैं. टी20 टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अभी तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले 3 टी20 मैचों में केवल 32 रन बना पाए हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन धुंध के कारण टॉस में भी देरी हुई. गिल की चोट की गंभीरता पर BCCI ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है.

शुभमन गिल के बाहर होने पर प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को मौका मिलने की अटकलें हैं. सैमसन इस सीरीज में एक भी मैच नहीं खेले हैं, लेकिन चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं. आपको याद दिला दें कि इससे पहले गर्दन की चोट के कारण गिल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे.

18 पारियों से कोई अर्धशतक नहीं

पिछले कई हफ्तों से शुभमन गिल लगातार आलोचनाओं में घिरे हैं. वो पिछली 18 टी20 पारियों में कोई फिफ्टी नहीं लगा सके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने 28 रन तो बनाए, लेकिन ये रन उन्होंने 28 गेंद खेलकर बनाए थे. उनका पिछला अर्धशतक जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ आया था. उस मैच में उन्होंने 39 गेंद में 58 रनों की पारी खेली थी. मगर उसके बाद पिछली 18 पारियों में गिल केवल 2 बार 40 रनों का आंकड़ा पार कर सके हैं.

Published at : 17 Dec 2025 06:58 PM (IST)
Shubman Gill Injury  India Vs South Africa IND Vs SA 4th T20 SHUBMAN GILL IND VS SA
