आख़िर iPhone के 'i' का क्या है असली मतलब? सालों बाद Apple ने खुद बताया ये बड़ा राज!

iMac के लॉन्च इवेंट में स्टीव जॉब्स ने बताया था कि इस प्रोडक्ट का नाम ‘iMac’ रखा गया है, जिसमें “i” का मतलब है Internet. यानी यह कंप्यूटर खास तौर पर इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाने के लिए बनाया गया था. लेकिन जॉब्स ने सिर्फ “Internet” तक बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने उस “i” के पांच और गहरे मतलब बताए जो आज तक Apple की फिलॉसफी को दर्शाते हैं.