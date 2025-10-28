एक्सप्लोरर
आख़िर iPhone के 'i' का क्या है असली मतलब? सालों बाद Apple ने खुद बताया ये बड़ा राज!
iPhone: क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone, iPad, iMac जैसे Apple प्रोडक्ट्स में जो i लगा होता है उसका असली मतलब क्या है?
क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone, iPad, iMac जैसे Apple प्रोडक्ट्स में जो i लगा होता है उसका असली मतलब क्या है? कई लोगों का मानना है कि यह Internet या Innovation को दर्शाता है लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है, जिसे खुद Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने सालों पहले बताया था. आइए जानते हैं आखिर इस छोटे से “i” का बड़ा मतलब क्या है और क्यों यह Apple की पहचान बन गया.
Published at : 28 Oct 2025 04:14 PM (IST)
