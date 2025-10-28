आख़िर iPhone के 'i' का क्या है असली मतलब? सालों बाद Apple ने खुद बताया ये बड़ा राज!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआख़िर iPhone के 'i' का क्या है असली मतलब? सालों बाद Apple ने खुद बताया ये बड़ा राज!

iPhone: क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone, iPad, iMac जैसे Apple प्रोडक्ट्स में जो i लगा होता है उसका असली मतलब क्या है?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 04:16 PM (IST)
क्या आपने कभी सोचा है कि iPhone, iPad, iMac जैसे Apple प्रोडक्ट्स में जो i लगा होता है उसका असली मतलब क्या है? कई लोगों का मानना है कि यह Internet या Innovation को दर्शाता है लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है, जिसे खुद Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने सालों पहले बताया था. आइए जानते हैं आखिर इस छोटे से “i” का बड़ा मतलब क्या है और क्यों यह Apple की पहचान बन गया.

यह कहानी साल 1998 की है जब Apple ने अपना पहला iMac लॉन्च किया था. उस समय इंटरनेट धीरे-धीरे आम लोगों तक पहुंच रहा था और कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना किसी नई क्रांति से कम नहीं था.
iMac के लॉन्च इवेंट में स्टीव जॉब्स ने बताया था कि इस प्रोडक्ट का नाम ‘iMac’ रखा गया है, जिसमें “i” का मतलब है Internet. यानी यह कंप्यूटर खास तौर पर इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाने के लिए बनाया गया था. लेकिन जॉब्स ने सिर्फ “Internet” तक बात सीमित नहीं रखी. उन्होंने उस “i” के पांच और गहरे मतलब बताए जो आज तक Apple की फिलॉसफी को दर्शाते हैं.
Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के मुताबिक, “i” के पांच मुख्य अर्थ हैं Internet (इंटरनेट), Individual (व्यक्तिगत), Instruct (सीखाना), Inform (सूचित करना), Inspire (प्रेरित करना).
जॉब्स ने कहा था कि “iMac सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए है जो कुछ सीखना, जानना और दूसरों को प्रेरित करना चाहता है.” यानी यह “i” किसी एक शब्द का नहीं, बल्कि Apple की सोच और विज़न का प्रतीक है.
iMac की जबरदस्त सफलता के बाद Apple ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स में भी यही पैटर्न अपनाया iPod, iPhone, iPad. धीरे-धीरे यह “i” दुनिया भर में Apple की पहचान बन गया. हर बार जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता, लोग “i” देखकर ही समझ जाते कि यह Apple का है.
हालांकि समय के साथ Apple ने “i” को अपने कुछ प्रोडक्ट्स से हटा भी दिया, जैसे Apple Watch या Apple TV. लेकिन फिर भी “iPhone” और “iPad” जैसे डिवाइस आज भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.
भले ही अब “i” सिर्फ एक नाम का हिस्सा लगती हो लेकिन इसके पीछे की सोच आज भी वैसी ही है यूज़र-केंद्रित तकनीक, आसान एक्सपीरियंस और नवाचार. Apple के हर प्रोडक्ट में यह झलकता है कि तकनीक इंसानों के लिए है, न कि इंसान तकनीक के लिए.
Published at : 28 Oct 2025 04:14 PM (IST)
