घर पर ऐसे करें पेडिक्योर, एक भी रुपया नहीं होगा खर्च

How To Do Pedicure Without Spending Money: अगर आप बिना पार्लर जाए अपने पैरों को खूबसूरत और मुलायम बनाना चाहती हैं, तो घर पर ही आसान-सा पेडिक्योर कर सकती हैं. रोजमर्रा की भागदौड़, धूल-मिट्टी और मौसम के असर से पैर अक्सर रूखे और बेजान हो जाते हैं. थोड़ी-सी देखभाल और घर में मौजूद सामान की मदद से आप प्रोफेशनल जैसा पेडिक्योर खुद कर सकती हैं. इसके लिए आपको नेल कटर, कॉटन पैड, नेल पॉलिश रिमूवर, क्यूटिकल क्रीम, नेल फाइल, लूफा, फुट स्क्रब और मॉइश्चराइजर की जरूरत होगी. चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं.

नाखूनों को सही शेप देना

सबसे पहले नाखूनों को सही शेप देना जरूरी है. पुराने नेल पॉलिश को रिमूवर से साफ करें और नाखूनों को सीधा काटें. किनारों को बहुत ज्यादा न काटें, वरना अंदर धंसे हुए नाखून की समस्या हो सकती है. नेल फाइल से उन्हें मनचाहा आकार दें.

पैरों को ऐसे दें आराम

अब पैरों को आराम देने की बारी है. एक टब या बड़े बर्तन में गुनगुना पानी लें, इतना कि टखनों तक पैर डूब जाएं. इसमें थोड़ा-सा बाथ सॉल्ट और अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल डाल सकती हैं. चाहें तो कुछ छोटे चिकने कंकड़ भी डाल दें, इससे हल्की-सी मसाज मिलती है. पैरों को 15-20 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें और रिलैक्स करें. बाद में तौलिए से अच्छी तरह पोंछ लें.

इसके बाद एक्सफोलिएशन करें. पैरों को सुखाने के बाद हर नाखून के नीचे क्यूटिकल क्रीम लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें. इस बीच फुट स्क्रब से एड़ी और तलवों पर जमा सूखी और डेड स्किन को हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें. बहुत जोर से न रगड़ें. फिर क्यूटिकल क्रीम को पोंछकर क्यूटिकल पुशर से धीरे-धीरे पीछे करें. अब पैरों को धोकर अच्छी तरह मॉइश्चराइजर लगाएं. अच्छी मात्रा में क्रीम लेकर हल्के हाथों से मसाज करें. नियमित मसाज से त्वचा मुलायम रहती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और पैर ज्यादा स्वस्थ दिखते हैं.

अपनी पसंद का रंग लगाएं

अंत में नाखूनों पर अपनी पसंद का रंग लगाएं. पहले बेस कोट लगाएं और सूखने दें. फिर नेल पॉलिश की एक परत लगाएं और पूरी तरह सूखने के बाद दूसरी परत लगाएं. इससे रंग ज्यादा समय तक टिकेगा. चाहें तो खूबसूरत पायल या टो-रिंग पहनकर अपने पैरों की खूबसूरती और बढ़ा सकती हैं. अगर आप नहीं चाहतीं कि आपका पेडिक्योर अगले ही दिन उखड़ने लगे, तो नेल पॉलिश के ऊपर टॉप कोट जरूर लगाएं, ताकि रंग अच्छी तरह सील हो जाए. इससे आपके नाखूनों पर गहरी चमक आएगी और पॉलिश ज्यादा समय तक टिकेगी.

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