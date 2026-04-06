एमएस धोनी की वापसी पर सस्पेंस खत्म! IPL 2026 में इस दिन खेलेंगे अपना पहला मैच

MS Dhoni IPL 2026 Return Update: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांच ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आईपीएल 2026 में सीएसके शुरुआती तीन मैचों में हार का सामना कर चुकी है. तीनों ही मैचों में धोनी इंजरी से चलते बाहर रहे. चेन्नई ने 28 मार्च को धोनी को लेकर एक अपडेट जारी करते हुए बताया था कि वह टूर्नामेंट के शुरुआती दो हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं.

अब थाला की इंजरी पर ताजा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया कि किस टूर्नामेंट के किस मैच के जरिए धोनी की वापसी हो सकती है. धोनी की वापसी टीम के लिए बड़ा बूस्ट साबित होगी.

किस मैच में हो सकती है धोनी की वापसी?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धोनी कुछ दिनों में चेपॉक में फिटनेस टेस्ट देंगे. अगर वह टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं. चेन्नई चौथा व अगला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ 11 मार्च, शनिवार को अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी. हालांकि अभी फ्रेंचाइजी की तरफ से धोनी की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.

काफ स्ट्रेन ने बढ़ाई थी धोनी की टेंशन

बता दें कि सीजन की शुरुआत से पहले धोनी को काफ स्ट्रेन की समस्या हुई थी. फ्रेंचाइजी ने अपडेट में बताया था कि धोनी काफ स्ट्रेन के चलते रिहैब से गुजर रहे हैं. हालांकि इस अपडेट के बाद उन्हें नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए भी देखा गया था.

चेन्नई की लगातार तीन हार

चेन्नई ने सीजन में अपना पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला. इस मैच में टीम को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दूसरे मैच में चेन्नई की भिड़ंत पंजाब किंग्स से हुई. इस मुकाबले में चेन्नई ने 5 विकेट से हार का सामना किया. तीसरे मैच में सीएसके को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 43 रनों से हराया. अब देखना दिलचस्प होगा कि सीजन में चेन्नई को पहली जीत कब मिलती है.

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