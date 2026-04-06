अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से तेल-एलपीजी लेकर आ रहे जहाज फारस और ओमान की खाड़ी में फंसे रह गए. हालांकि ईरान मित्र देशों के एक-एक करके जहाजों को होर्मुज से निकलने दे रहे हैं, बावजूद इसके साउथ एशिया में तेल का भारी संकट पैदा हो गया है. इस क्षेत्र में दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा रहता है. इस युद्ध की वजह से आपूर्ति में कमी आई है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं भारत-पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका-मालदीव जैसे देशों ने इस संकट से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए?

भारत ने क्या एक्शन लिए?

-सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की.

-विमानन ईंधन और डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाए गए.

-गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से प्रमुख उपयोगकर्ताओं की ओर गैस आपूर्ति को मोड़ने के लिए आपातकालीन उपाय लागू किए गए.

-तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया.

पाकिस्तान ने क्या किया?

-सरकारी विभागों के ईंधन भत्ते में दो महीने के लिए 50% की कटौती की गई है.

-सरकारी कार्यालयों में वर्किंग डे घटाकर छह से चार दिन कर दिया गया.

-सभी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में काम करेंगे.

-फ्रेंचाइजी आधारित T-20 क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे.

बांग्लादेश ने क्या कदम उठाए?

-कार्यालय और बैंक सात घंटे खुले रहेंगे, शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे तक बंद हो जाएंगे.

-कार्यालयों को बिजली की खपत कम करनी होगी, जिसमें अत्यधिक रोशनी से बचना भी शामिल है.

-आयोजनों में सजावटी रोशनी पर प्रतिबंध.

-सरकारी कार्यालयों में ईंधन और ऊर्जा के उपयोग में कमी, गैर-जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध.

नेपाल सरकार ने उठाए सख्त कदम

-स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में एक दिन की साप्ताहिक छुट्टी को बढ़ाकर दो दिन कर दिया गया है.

-सरकार पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए 'कानूनी व्यवस्था' करेगी.

-आपूर्ति में बाधा से बचने के लिए विमानन ईंधन की कीमत दोगुनी से अधिक बढ़ा दी गई है.

-पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं.

-खाना पकाने की गैस की राशनिंग लागू है.

श्रीलंका ने क्या कदम उठाए?

-धन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया.

-ट्रेन और बस सेवाएं कम कर दी गईं.

-घरों और उद्योगों के लिए बिजली की दरें बढ़ा दी गईं.

मालदीव ने भी बढ़ाई तेल की कीमत

-भारत से ईंधन की आपूर्ति की मांग कर रहा है.

-आपूर्ति बनाए रखने के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ाई गईं.



