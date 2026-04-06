Patna News: पटना रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी, टॉयलेट जाने से रोका, नस्लीय टिप्पणी की
Patna News In Hindi: पटना रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से बदसलूकी कर टॉयलेट इस्तेमाल से रोका गया और नस्लीय टिप्पणियां की गईं, लोगों में गुस्सा बढ़ा.
राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला नॉर्थ ईस्ट से आई लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि ये सभी लड़कियां अरुणाचल प्रदेश से पटना डांस परफॉर्मेंस के लिए आई थीं.
वीडियो में दिख रहा है कि महिला इन लड़कियों को रेलवे स्टेशन के टॉयलेट का इस्तेमाल करने से रोक रही है. इतना ही नहीं उनसे पहचान पत्र तक मांगा जा रहा है. लड़कियां बार-बार कह रही हैं कि वे बाहर से आई हैं और सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेकिन महिला उन्हें रोकती रहती है.
नस्लीय टिप्पणी से भड़का मामला
मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला ने लड़कियों पर नस्लीय टिप्पणी करनी शुरू कर दी. वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वह उन्हें “चिंकी”, “मोमो” और “चीनी” जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकार रही है. इससे वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. यह घटना न सिर्फ अभद्रता बल्कि गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करती है.
इस बदसलूकी का लड़कियों ने भी खुलकर विरोध किया. वीडियो में वे कहती नजर आ रही हैं, ये लोग हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं. क्या बेटियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है?” एक लड़की ने कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट से घूमने उत्तर भारत आते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से डर लगने लगता है.
सोशल मीडिया पर गुस्सा
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोग इसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव का उदाहरण बता रहे हैं.
फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.
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Source: IOCL