एक्सप्लोरर
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में सिमट चुकी है. फोटो, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारे फोन में सेव रहता है.
आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में सिमट चुकी है. फोटो, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारे फोन में सेव रहता है. ऐसे में अगर फोन हैक हो जाए तो समझिए आपकी प्राइवेसी पर खतरा मंडरा रहा है. कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा फोन किसी और के कंट्रोल में जा चुका है. लेकिन कुछ खास संकेत ऐसे हैं जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हुआ और एक खास नंबर डायल करके आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Tags :Smartphone Tips TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये 5 एंड्रॉयड कैमरा फोन iPhone 17 Pro को देते हैं कड़ी टक्कर, धांसू फीचर्स के साथ डिजाइन भी है स्टाइलिश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दिवाली सेल का जाल! फेक वेबसाइट और फ़िशिंग लिंक से ऐसे बचें वरना उड़ जाएंगे आपके पैसे, जानिए कैसे पहचानें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मात्र 35,000 में मिल रहा iPhone 16! इस दिवाली सेल में पहली बार इतना सस्ता हुआ आईफोन, जानिए कैसे मिलेगी डील
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली धमाका! अब कूपन लगाते ही कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे ब्रांडेड TV, फ्रिज और AC, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कब शुरू होगी 6G की टेस्टिंग, जानिए नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कितनी हो जाएगी इंटरनेट स्पीड
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion