फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका फोन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है. हो सकता है कि कोई स्पायवेयर ऐप आपके फोन में बैकग्राउंड में चल रहा हो जो आपकी जानकारी किसी अज्ञात सर्वर पर भेज रहा हो. इससे बैटरी और डेटा दोनों ज्यादा खर्च होते हैं. फोन की सेटिंग में जाकर बैटरी उपयोग की जांच करें और देखें कि कौन-सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है. अगर कोई अनजान ऐप ऊपर दिख रहा है तो सावधान हो जाएं.