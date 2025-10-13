फोन हैक हुआ या सिर्फ बैटरी ड्रेन? ये सीक्रेट नंबर डायल करते ही खुल जाएगा पूरा राज, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में सिमट चुकी है. फोटो, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारे फोन में सेव रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 07:42 AM (IST)
आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में सिमट चुकी है. फोटो, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारे फोन में सेव रहता है.

आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया उसी में सिमट चुकी है. फोटो, बैंक डिटेल्स, पर्सनल चैट्स और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हमारे फोन में सेव रहता है. ऐसे में अगर फोन हैक हो जाए तो समझिए आपकी प्राइवेसी पर खतरा मंडरा रहा है. कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा फोन किसी और के कंट्रोल में जा चुका है. लेकिन कुछ खास संकेत ऐसे हैं जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हुआ और एक खास नंबर डायल करके आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं.

अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका फोन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है. हो सकता है कि कोई स्पायवेयर ऐप आपके फोन में बैकग्राउंड में चल रहा हो जो आपकी जानकारी किसी अज्ञात सर्वर पर भेज रहा हो. इससे बैटरी और डेटा दोनों ज्यादा खर्च होते हैं. फोन की सेटिंग में जाकर बैटरी उपयोग की जांच करें और देखें कि कौन-सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है. अगर कोई अनजान ऐप ऊपर दिख रहा है तो सावधान हो जाएं.
अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका फोन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है. हो सकता है कि कोई स्पायवेयर ऐप आपके फोन में बैकग्राउंड में चल रहा हो जो आपकी जानकारी किसी अज्ञात सर्वर पर भेज रहा हो. इससे बैटरी और डेटा दोनों ज्यादा खर्च होते हैं. फोन की सेटिंग में जाकर बैटरी उपयोग की जांच करें और देखें कि कौन-सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है. अगर कोई अनजान ऐप ऊपर दिख रहा है तो सावधान हो जाएं.
फोन का बार-बार फ्रीज होना, हैंग होना या अपने आप ऐप्स का क्रैश होना भी एक और बड़ा संकेत है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कोई स्पाय सॉफ्टवेयर आपके फोन के सिस्टम रिसोर्स को ओवरलोड कर रहा है. फोन को रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर यह समस्या जारी रहती है तो यह हैकिंग का पक्का इशारा हो सकता है.
फोन का बार-बार फ्रीज होना, हैंग होना या अपने आप ऐप्स का क्रैश होना भी एक और बड़ा संकेत है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कोई स्पाय सॉफ्टवेयर आपके फोन के सिस्टम रिसोर्स को ओवरलोड कर रहा है. फोन को रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर यह समस्या जारी रहती है तो यह हैकिंग का पक्का इशारा हो सकता है.
कई लोगों को लगता है कि उनका डेटा अचानक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है. यह भी एक संभावित संकेत है कि फोन में कुछ गड़बड़ है. अगर आप कोई बड़ा डाउनलोड नहीं कर रहे और न ही वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं फिर भी डेटा असामान्य रूप से तेजी से खत्म हो रहा है, तो संभावना है कि कोई जासूसी ऐप आपके फोन से डेटा चोरी कर रहा है.
कई लोगों को लगता है कि उनका डेटा अचानक बहुत तेजी से खत्म हो रहा है. यह भी एक संभावित संकेत है कि फोन में कुछ गड़बड़ है. अगर आप कोई बड़ा डाउनलोड नहीं कर रहे और न ही वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं फिर भी डेटा असामान्य रूप से तेजी से खत्म हो रहा है, तो संभावना है कि कोई जासूसी ऐप आपके फोन से डेटा चोरी कर रहा है.
फोन का असामान्य रूप से गर्म होना भी कई बार खतरे की घंटी साबित होता है. अगर आपका फोन बिना किसी भारी ऐप या गेम चलाए ही गरम हो रहा है, तो यह संकेत है कि बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम लगातार चल रहा है जो फोन के प्रोसेसर को ओवरलोड कर रहा है.
फोन का असामान्य रूप से गर्म होना भी कई बार खतरे की घंटी साबित होता है. अगर आपका फोन बिना किसी भारी ऐप या गेम चलाए ही गरम हो रहा है, तो यह संकेत है कि बैकग्राउंड में कोई प्रोग्राम लगातार चल रहा है जो फोन के प्रोसेसर को ओवरलोड कर रहा है.
गृह मंत्रालय के 'साइबर दोस्त' कार्यक्रम के तहत साइबर एक्सपर्ट अमित कुमार के अनुसार अगर आपको शक है कि आपका फोन हैक हो चुका है तो आप बस अपने कीपैड पर *#67# डायल करें. इस कोड से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके कॉल, मैसेज या डेटा किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं किए जा रहे हैं. अगर स्क्रीन पर "फॉरवर्डेड" का ऑप्शन दिखे तो समझ लीजिए कि आपका फोन किसी और के कंट्रोल में है.
गृह मंत्रालय के ‘साइबर दोस्त’ कार्यक्रम के तहत साइबर एक्सपर्ट अमित कुमार के अनुसार अगर आपको शक है कि आपका फोन हैक हो चुका है तो आप बस अपने कीपैड पर *#67# डायल करें. इस कोड से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके कॉल, मैसेज या डेटा किसी और नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं किए जा रहे हैं. अगर स्क्रीन पर “फॉरवर्डेड” का ऑप्शन दिखे तो समझ लीजिए कि आपका फोन किसी और के कंट्रोल में है.
इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बस एक और कोड डायल करें — ##002#. इससे आपके फोन की सभी कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी और आपका डेटा व प्राइवेसी सुरक्षित हो जाएगी. तो अगली बार जब आपका फोन बिना वजह गर्म हो, बैटरी तेजी से खत्म हो, या डेटा असामान्य रूप से घटे इसे हल्के में न लें. हो सकता है आपका फोन किसी और की नजर में आ चुका हो. बस कुछ सेकंड निकालिए ये कोड डायल कीजिए और अपनी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए.
इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बस एक और कोड डायल करें — ##002#. इससे आपके फोन की सभी कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी और आपका डेटा व प्राइवेसी सुरक्षित हो जाएगी. तो अगली बार जब आपका फोन बिना वजह गर्म हो, बैटरी तेजी से खत्म हो, या डेटा असामान्य रूप से घटे इसे हल्के में न लें. हो सकता है आपका फोन किसी और की नजर में आ चुका हो. बस कुछ सेकंड निकालिए ये कोड डायल कीजिए और अपनी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए.
Published at : 13 Oct 2025 07:35 AM (IST)
Embed widget