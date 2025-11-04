एक्सप्लोरर
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
Vibe Hacking: डिजिटल दुनिया अब केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं रही. टेक विशेषज्ञों ने एक नए साइबर ट्रेंड वाइब हैकिंग (Vibe Hacking) को लेकर चेतावनी दी है.
डिजिटल दुनिया अब केवल डेटा चोरी तक सीमित नहीं रही. टेक विशेषज्ञों ने एक नए साइबर ट्रेंड वाइब हैकिंग (Vibe Hacking) को लेकर चेतावनी दी है. यह ऐसा आधुनिक साइबर हमला है जो आपके पैसे नहीं बल्कि आपकी भावनाओं और सोच को निशाना बनाता है. यह तकनीक आपके ऑनलाइन व्यवहार को पढ़कर धीरे-धीरे आपके मूड और माइंडसेट पर नियंत्रण बना लेती है.
Published at : 04 Nov 2025 10:49 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
Vibe Hacking का कहर! अब आपके पैसों नहीं, दिमाग और भावनाओं पर होगा साइबर अटैक का कब्जा
