दुनिया के इन पांच देशों में सबसे महंगा है इंटरनेट! जानिए भारत और पाकिस्तान का क्या है हाल

दुनिया के इन महंगे देशों के मुकाबले भारत में इंटरनेट बेहद सस्ता है. यहां यूज़र्स को औसतन $0.08 प्रति Mbps में डेटा मिल जाता है. भारत इस मामले में दुनिया में 41वें स्थान पर है लेकिन यह दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट वाले देशों में गिना जाता है. भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं और जियो, एयरटेल तथा वी जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों की प्रतिस्पर्धा ने डेटा की कीमतों को बेहद कम कर दिया है. इसी वजह से भारत में डिजिटल क्रांति तेज़ी से बढ़ रही है और हर तबके के लोगों तक इंटरनेट पहुंच पा रहा है.