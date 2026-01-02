हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नई कार पर लगवाए बीवी के रंग से सजे पैर, फिर गोद में उठा गाड़ी में बैठाया, धूम मचा रहा यह वीडियो

नई कार पर लगवाए बीवी के रंग से सजे पैर, फिर गोद में उठा गाड़ी में बैठाया, धूम मचा रहा यह वीडियो

एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी नई कार लेने के अंदाज से लोगों का दिल जीत रहा है. दरअसल कार की डिलीवरी के वक्त युवक ने सबसे पहले अपनी पत्नी के पैरों के निशान नई कार पर लगवाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jan 2026 02:40 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी नई कार लेने के अंदाज से लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की डिलीवरी के वक्त युवक ने सबसे पहले अपनी पत्नी के पैरों के निशान नई कार पर लगवाता है. इसके बाद वह अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और बहुत सम्मान के साथ कार में बैठाता है . इस खूबसूरत पल ने सोशल मीडिया पर  लोगों को भावुक कर दिया.

बीवी को बताया अपनी किस्मत की लक्ष्मी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को @haristhenics नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स अपनी पत्नी को सिर्फ जीवनसाथी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की लक्ष्मी मानता है. नई कार की पूजा के दौरान शख्स ने पहले अपनी पत्नी के पैर कार पर लगवाए, फिर खुद ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले पत्नी को कार में बैठाया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को प्यार और संस्कार की मिसाल बता रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारो व्यूज और लाखों लाइक्स आ चुके हैं. वहीं कई लोग इस वीडियो को बढ़चढ़ कर शेयर भी कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग पति की सोच और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो को देख कर एक यूजर ने कमेंट किया  सदा खूश रहो और इसी तरह ग्रो करते रहो. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा अपनी पत्नी को सम्मान दे रहा है इसलिए वह सक्सेसफुल इंसान है.  एक और यूजर ने कमेंट किया विनम्रता के साथ सफलता ही असली फ्लेक्स है. कई लोगों ने आदमी की पत्नी को सम्मान देने की सोच को सराहा. वहीं एक यूजर ने लिखा, वह अपनी लक्ष्मी को पहचानता है, ऐसे में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछ ऐसे लड़के कौन से मंदिर में पूजा करने से मिलते हैं. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Trending News VIRAL VIDEO New Car Delivery Video
