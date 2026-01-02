नई कार पर लगवाए बीवी के रंग से सजे पैर, फिर गोद में उठा गाड़ी में बैठाया, धूम मचा रहा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी नई कार लेने के अंदाज से लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की डिलीवरी के वक्त युवक ने सबसे पहले अपनी पत्नी के पैरों के निशान नई कार पर लगवाता है. इसके बाद वह अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और बहुत सम्मान के साथ कार में बैठाता है . इस खूबसूरत पल ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया.

बीवी को बताया अपनी किस्मत की लक्ष्मी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को @haristhenics नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वीडियो में साफ दिखता है कि शख्स अपनी पत्नी को सिर्फ जीवनसाथी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की लक्ष्मी मानता है. नई कार की पूजा के दौरान शख्स ने पहले अपनी पत्नी के पैर कार पर लगवाए, फिर खुद ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले पत्नी को कार में बैठाया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को प्यार और संस्कार की मिसाल बता रहे हैं. इस वीडियो पर अब तक हजारो व्यूज और लाखों लाइक्स आ चुके हैं. वहीं कई लोग इस वीडियो को बढ़चढ़ कर शेयर भी कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Harish Sharma (@haristhenics)

सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग पति की सोच और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थक रहे. वीडियो को देख कर एक यूजर ने कमेंट किया सदा खूश रहो और इसी तरह ग्रो करते रहो. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा अपनी पत्नी को सम्मान दे रहा है इसलिए वह सक्सेसफुल इंसान है. एक और यूजर ने कमेंट किया विनम्रता के साथ सफलता ही असली फ्लेक्स है. कई लोगों ने आदमी की पत्नी को सम्मान देने की सोच को सराहा. वहीं एक यूजर ने लिखा, वह अपनी लक्ष्मी को पहचानता है, ऐसे में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछ ऐसे लड़के कौन से मंदिर में पूजा करने से मिलते हैं.

ये भी पढ़ें-"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल