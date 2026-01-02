हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी: बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन, जन्मदिन के अगले दिन ही आया हार्ट अटैक

यूपी: बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन, जन्मदिन के अगले दिन ही आया हार्ट अटैक

Shyam Bihari Lal Death: बीजेपी विधायक डॉ श्याम बिहारी लाल को सीने में अचानक तेज दर्द हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं भर्ती किए जाने तक उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 05:09 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का आज शुक्रवार (2 जनवरी, 2026) को हार्ट अटैक से निधन हो गया है. बीजेपी विधायक को सर्किट हाउस में तबियत बिगड़ने पर निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने श्याम बिहारी को मृत घोषित किया. श्याम बिहारी दो बार से फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक थे. उन्होंने एक दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया था.

फरीदपुर से बीजेपी विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन की खबर से राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई. जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर डॉ. श्याम बिहारी लाल बरेली स्थित सर्किट हाउस में मौजूद थे. इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों और सहयोगियों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में उन्हें शहर के मेडिसिटी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बैठक के दौरान बिगड़ी तबीयत

बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में उस समय पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की एसआईआर को लेकर बैठक चल रही थी. इस बैठक के दौरान ही डॉ. श्याम बिहारी लाल को असहनीय सीने में दर्द उठा. हालत गंभीर होते देख तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

कौन हैं डॉ श्याम बिहारी लाल

डॉ. श्याम बिहारी लाल दो बार फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. वे एक सरल, सौम्य और शिक्षाविद् छवि के नेता माने जाते थे. उनके निधन से फरीदपुर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे बरेली जनपद को अपूरणीय क्षति हुई है. इस घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और शुभचिंतकों का अस्पताल और सर्किट हाउस में जमावड़ा लग गया. पार्टी और जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे जनसेवा और शिक्षा जगत के लिए बड़ी क्षति बताया है.

Input By : भीम मनोहर
Published at : 02 Jan 2026 04:57 PM (IST)
BJP UP NEWS Bareilly News Shyam Bihari Lal
