IND vs NZ ODI Squad: शमी फिर से बाहर, पंत-सिराज की वापसी! न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए दिग्गज ने चुनी भारतीय टीम
IND vs NZ ODI Squad: भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए टीम का एलान शनिवार को होगा. इससे पहले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम चुनी.
भारतीय क्रिकेट टीम की इस साल पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जिसका पहला मैच 11 जनवरी को है. 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी टीम का एलान नहीं किया है. संभावना है कि शनिवार, 3 जनवरी को भारतीय टीम का एलान होगा. इससे पहले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम चुनी है.
भारत की पिछली वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी, जिसमें शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल ने कप्तानी की थी. भारत ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. विराट कोहली ने 3 मैचों में से 2 में शतक लगाया था, एक में अर्धशतक जड़ा था. रोहित शर्मा और कोहली शानदार फॉर्म में हैं.
आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में शुभमन गिल को कप्तान के रूप में शामिल किया, हालांकि हैरानी की बात ये रही कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपनी टीम में जगह दी. दरअसल पिछली सीरीज में गायकवाड़ गिल के बाहर होने के कारण टीम का हिस्सा थे. पूर्व क्रिकेटर ने अपनी टीम में 2 विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और केएल राहुल को चुना जबकि ध्रुव जुरेल या ईशान किशन को नहीं. बता दें कि पिछली वनडे सीरीज में पंत टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी.
ऋषभ पंत की गलती क्या है?
आकाश चोपड़ा ने कहा, "नंबर-14 पर मैं ऋषभ पंत को रखूंगा, हालांकि इस बात पर बात होगी कि पंत को क्यों शामिल किया गया, ईशान किशन या ध्रुव जुरेल को क्यों नहीं? आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन बताइए कि पंत की गलती क्या है?"
'श्रेयस अय्यर का बाहर होना तय'
आकाश चोपड़ा ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किए जाने को लेकर कहा कि श्रेयस अय्यर का सीरीज़ से बाहर होना लगभग तय है क्योंकि उन्हें अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है और इसलिए, गायकवाड़ नंबर 4 या 5 पर खेलना जारी रख सकते हैं.
आकाश चोपड़ा ने कहा, "श्रेयस अय्यर पर अपडेट यह है कि वह इस सीरीज़ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इसलिए अगर उनका नाम टीम में नहीं है तो हैरान न हों, और अगर उनका नाम नहीं है, तो गायकवाड़ चौथे नंबर पर खेलना जारी रखेंगे. 5वें नंबर पर केएल राहुल को विकेटकीपर, बल्लेबाज़ और शायद टीम में उप-कप्तान के तौर पर रखा है."
आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में मोहम्मद सिराज को भी शामिल किया, जो आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में खेले थे. हालांकि चोपड़ा ने भी मोहम्मद शमी को अपनी टीम में जगह नहीं दी.
आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, अक्षर पटेल/रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल.
