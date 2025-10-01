एक्सप्लोरर
ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट
Top 5 Camera Phone: दुनिया के बेस्ट कैमरा फोनों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है और इस बार इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है.
दुनिया के बेस्ट कैमरा फोनों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है और इस बार इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है. अक्सर यह माना जाता है कि iPhone का कैमरा ही सबसे बेहतरीन होता है लेकिन 2025 की DXOMARK रैंकिंग ने यह मिथक तोड़ दिया है. इस बार नंबर वन पोज़िशन पर Apple नहीं बल्कि Huawei ने कब्ज़ा जमाया है.
01 Oct 2025
