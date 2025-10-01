हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट

ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट

Top 5 Camera Phone: दुनिया के बेस्ट कैमरा फोनों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है और इस बार इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 12:26 PM (IST)
Top 5 Camera Phone: दुनिया के बेस्ट कैमरा फोनों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है और इस बार इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है.

दुनिया के बेस्ट कैमरा फोनों की लिस्ट हर साल बदलती रहती है और इस बार इसमें एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है. अक्सर यह माना जाता है कि iPhone का कैमरा ही सबसे बेहतरीन होता है लेकिन 2025 की DXOMARK रैंकिंग ने यह मिथक तोड़ दिया है. इस बार नंबर वन पोज़िशन पर Apple नहीं बल्कि Huawei ने कब्ज़ा जमाया है.

1/6
Huawei Pura 80 Ultra को इस साल का सबसे ताकतवर कैमरा फोन माना गया है. इसमें 50MP का बड़ा 1-इंच प्राइमरी सेंसर, 40MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं, जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करते हैं. इसका वेरिएबल अपर्चर और फ्लेक्सिबल इमेज कंट्रोल इसे बाकी फोनों से अलग बनाता है. हालांकि, यह फोन अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं है.
Huawei Pura 80 Ultra को इस साल का सबसे ताकतवर कैमरा फोन माना गया है. इसमें 50MP का बड़ा 1-इंच प्राइमरी सेंसर, 40MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं, जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करते हैं. इसका वेरिएबल अपर्चर और फ्लेक्सिबल इमेज कंट्रोल इसे बाकी फोनों से अलग बनाता है. हालांकि, यह फोन अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं है.
2/6
दूसरे स्थान पर Oppo Find X8 Ultra ने जगह बनाई है. इस फोन का कैमरा सिस्टम बेहद एडवांस है जिसमें पांच सेंसर शामिल हैं. इसमें 50MP का प्राइमरी 1-इंच सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, 3x और 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक खास क्रोमा सेंसर मिलता है. यह फोन भी भारत में लॉन्च का इंतजार कर रहा है.
दूसरे स्थान पर Oppo Find X8 Ultra ने जगह बनाई है. इस फोन का कैमरा सिस्टम बेहद एडवांस है जिसमें पांच सेंसर शामिल हैं. इसमें 50MP का प्राइमरी 1-इंच सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, 3x और 6x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और एक खास क्रोमा सेंसर मिलता है. यह फोन भी भारत में लॉन्च का इंतजार कर रहा है.
3/6
Apple iPhone 17 Pro इस बार तीसरे नंबर पर रहा है. इसमें 48MP के तीन कैमरे दिए गए हैं, जिनमें 5x टेलीफोटो जूम और उन्नत कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी फीचर्स शामिल हैं. खासतौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग में यह फोन अब भी टॉप पर माना जाता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई है.
Apple iPhone 17 Pro इस बार तीसरे नंबर पर रहा है. इसमें 48MP के तीन कैमरे दिए गए हैं, जिनमें 5x टेलीफोटो जूम और उन्नत कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी फीचर्स शामिल हैं. खासतौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग में यह फोन अब भी टॉप पर माना जाता है. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई है.
4/6
चौथे नंबर पर Vivo X200 Ultra है, जो ZEISS ऑप्टिक्स के साथ आता है. इसमें 50MP का क्वाड कैमरा सिस्टम है, जिसमें 200MP टेलीफोटो सैमसंग HP9 सेंसर और लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए जिम्बल स्टेबिलाइजेशन वाला सोनी LYT-818 सेंसर शामिल है. यह भी फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं हुआ है.
चौथे नंबर पर Vivo X200 Ultra है, जो ZEISS ऑप्टिक्स के साथ आता है. इसमें 50MP का क्वाड कैमरा सिस्टम है, जिसमें 200MP टेलीफोटो सैमसंग HP9 सेंसर और लो-लाइट फोटोग्राफी के लिए जिम्बल स्टेबिलाइजेशन वाला सोनी LYT-818 सेंसर शामिल है. यह भी फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं हुआ है.
5/6
पांचवें नंबर पर Google Pixel 10 Pro XL मौजूद है. इसमें 50MP वाइड लेंस, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है. साथ ही इसमें OIS सपोर्ट और 100x प्रो रिजॉल्यूशन जूम जैसी खासियतें हैं. भारत में इसकी कीमत 1,24,999 रुपये रखी गई है.
पांचवें नंबर पर Google Pixel 10 Pro XL मौजूद है. इसमें 50MP वाइड लेंस, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है. साथ ही इसमें OIS सपोर्ट और 100x प्रो रिजॉल्यूशन जूम जैसी खासियतें हैं. भारत में इसकी कीमत 1,24,999 रुपये रखी गई है.
6/6
इस हिसाब से देखा जाए तो कैमरे की रेस में इस बार iPhone टॉप पर नहीं पहुंच पाया. Huawei, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स ने अपनी एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी से कमाल दिखाया है और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए नए विकल्प पेश किए हैं.
इस हिसाब से देखा जाए तो कैमरे की रेस में इस बार iPhone टॉप पर नहीं पहुंच पाया. Huawei, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स ने अपनी एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी से कमाल दिखाया है और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए नए विकल्प पेश किए हैं.
Published at : 01 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Huawei Apple TECH NEWS HINDI VIVO Top 5 Camera Phone

Embed widget