ये हैं दुनिया के टॉप 5 कैमरा स्मार्टफोन! नंबर 1 पर नहीं है iPhone, फटाफट चेक करें लिस्ट

Huawei Pura 80 Ultra को इस साल का सबसे ताकतवर कैमरा फोन माना गया है. इसमें 50MP का बड़ा 1-इंच प्राइमरी सेंसर, 40MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और दो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं, जो 3.7x और 9.4x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करते हैं. इसका वेरिएबल अपर्चर और फ्लेक्सिबल इमेज कंट्रोल इसे बाकी फोनों से अलग बनाता है. हालांकि, यह फोन अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं है.