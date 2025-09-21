हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित Mobile Phones, जिन्हें हैक करना है नामुमकिन!

ये हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित Mobile Phones, जिन्हें हैक करना है नामुमकिन!

Most Secured Smartphones: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 12:10 AM (IST)
Most Secured Smartphones: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है.

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. हम फोन का इस्तेमाल न केवल कॉल और मैसेज के लिए करते हैं बल्कि ऑनलाइन पेमेंट, बैंकिंग, ऑफिस वर्क और पर्सनल डाटा स्टोर करने के लिए भी करते हैं. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है. जहां आम स्मार्टफोन्स को हैक करना हैकर्स के लिए आसान होता है वहीं कुछ खास स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित फोन कहा जाता है. इनकी सुरक्षा इतनी मजबूत होती है कि इन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन है. आइए जानते हैं इन फोन के बारे में और इनके खास फीचर्स.

1/6
सिक्योरिटी फोन्स को सामान्य स्मार्टफोन्स से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है इनकी सुरक्षा पर दिया गया फोकस. ये फोन्स खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर कोई समझौता नहीं करना होता. जैसे कि बड़े बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी, राजनयिक या फिर वह लोग जो साइबर अटैक का शिकार बनने का ज्यादा खतरा झेलते हैं.
सिक्योरिटी फोन्स को सामान्य स्मार्टफोन्स से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी चीज है इनकी सुरक्षा पर दिया गया फोकस. ये फोन्स खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी को लेकर कोई समझौता नहीं करना होता. जैसे कि बड़े बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी, राजनयिक या फिर वह लोग जो साइबर अटैक का शिकार बनने का ज्यादा खतरा झेलते हैं.
2/6
Blackphone दुनिया के सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन्स में से एक है. इसे खास तौर पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जो एंड्रॉयड पर आधारित है लेकिन इसमें सिक्योरिटी लेयर्स कई गुना ज्यादा मजबूत होती हैं. इस फोन में कॉल, मैसेज और इंटरनेट ब्राउज़िंग पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती है. यानी कोई भी हैकर आपके डाटा तक पहुंच नहीं सकता.
Blackphone दुनिया के सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन्स में से एक है. इसे खास तौर पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें एक कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जो एंड्रॉयड पर आधारित है लेकिन इसमें सिक्योरिटी लेयर्स कई गुना ज्यादा मजबूत होती हैं. इस फोन में कॉल, मैसेज और इंटरनेट ब्राउज़िंग पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती है. यानी कोई भी हैकर आपके डाटा तक पहुंच नहीं सकता.
3/6
फिनलैंड की कंपनी Bittium का Tough Mobile भी सबसे सुरक्षित फोन्स की लिस्ट में शामिल है. इसमें मिलिट्री-ग्रेड सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. यह फोन न केवल हैकिंग से बचाता है बल्कि डाटा लीक और स्पाईवेयर जैसे खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करता है. इस फोन में सिक्योर कॉल और सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम मौजूद है. इसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी भी जबरदस्त है, इसलिए इसे आर्मी और सरकारी एजेंसियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
फिनलैंड की कंपनी Bittium का Tough Mobile भी सबसे सुरक्षित फोन्स की लिस्ट में शामिल है. इसमें मिलिट्री-ग्रेड सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. यह फोन न केवल हैकिंग से बचाता है बल्कि डाटा लीक और स्पाईवेयर जैसे खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करता है. इस फोन में सिक्योर कॉल और सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम मौजूद है. इसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी भी जबरदस्त है, इसलिए इसे आर्मी और सरकारी एजेंसियों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.
4/6
Sirin Labs का Finney स्मार्टफोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसे खास तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें हार्डवेयर लेवल पर सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं और हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सुरक्षित किया जाता है. इस फोन में सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एन्क्रिप्टेड कॉल और वॉलेट फीचर भी दिया गया है.
Sirin Labs का Finney स्मार्टफोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसे खास तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें हार्डवेयर लेवल पर सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं और हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सुरक्षित किया जाता है. इस फोन में सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एन्क्रिप्टेड कॉल और वॉलेट फीचर भी दिया गया है.
5/6
iPhone वैसे ही सुरक्षा के लिए मशहूर है लेकिन K-iPhone नाम से एक खास एडिशन बनाया गया है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें जेलब्रेकिंग, मैलवेयर और हैकिंग से बचाने के लिए एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है. इसे खास तौर पर हाई-प्रोफाइल पर्सनैलिटी और वीआईपी क्लास के लिए तैयार किया गया है.
iPhone वैसे ही सुरक्षा के लिए मशहूर है लेकिन K-iPhone नाम से एक खास एडिशन बनाया गया है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें जेलब्रेकिंग, मैलवेयर और हैकिंग से बचाने के लिए एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है. इसे खास तौर पर हाई-प्रोफाइल पर्सनैलिटी और वीआईपी क्लास के लिए तैयार किया गया है.
6/6
दुनिया के ये सुरक्षित स्मार्टफोन आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास वर्ग के लिए बनाए जाते हैं. इनकी कीमत भी सामान्य फोन से कई गुना ज्यादा होती है. लेकिन अगर बात आए डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो ये फोन्स किसी किले से कम नहीं हैं. साइबर अटैक्स और हैकिंग से भरी इस दुनिया में ऐसे फोन्स उन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जिन्हें अपनी हर डिजिटल जानकारी को गुप्त रखना जरूरी होता है.
दुनिया के ये सुरक्षित स्मार्टफोन आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास वर्ग के लिए बनाए जाते हैं. इनकी कीमत भी सामान्य फोन से कई गुना ज्यादा होती है. लेकिन अगर बात आए डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो ये फोन्स किसी किले से कम नहीं हैं. साइबर अटैक्स और हैकिंग से भरी इस दुनिया में ऐसे फोन्स उन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जिन्हें अपनी हर डिजिटल जानकारी को गुप्त रखना जरूरी होता है.
Published at : 21 Sep 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Most Secured Smartphones K-iPhone

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget