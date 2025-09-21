ये हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित Mobile Phones, जिन्हें हैक करना है नामुमकिन!

दुनिया के ये सुरक्षित स्मार्टफोन आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास वर्ग के लिए बनाए जाते हैं. इनकी कीमत भी सामान्य फोन से कई गुना ज्यादा होती है. लेकिन अगर बात आए डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो ये फोन्स किसी किले से कम नहीं हैं. साइबर अटैक्स और हैकिंग से भरी इस दुनिया में ऐसे फोन्स उन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जिन्हें अपनी हर डिजिटल जानकारी को गुप्त रखना जरूरी होता है.