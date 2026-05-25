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रात के अंधेरे में चमकी ‘सीमा की लकीर’! आसमान से दिखा भारत-पाक बॉर्डर का हैरान कर देने वाला नजारा

इंडिगो पायलट द्वारा शेयर किया गया भारत-पाकिस्तान बॉर्डर का रात का अद्भुत नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों फ्लडलाइट्स से चमकती सीमा आसमान से एक रोशनी की लकीर जैसी दिखती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 25 May 2026 08:15 PM (IST)
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आसमान से दिखने वाला एक नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. रात के अंधेरे में धरती पर चमकती एक लंबी रोशनी की लकीर…जो दो देशों को अलग करती है. इंडिगो के एक पायलट ने जब कॉकपिट से भारत-पाकिस्तान सीमा का ये अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड किया, तो लोग देखते ही रह गए. यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसे “जादुई नजारा” बता रहा है.

आसमान से दिखी चमकती सीमा

इंडिगो के पायलट कैप्टन प्रदीप कृष्णन ने यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें रात के समय भारत-पाकिस्तान बॉर्डर साफ दिखाई दे रहा है. अंधेरे के बीच एक सीधी चमकती लाइन नजर आती है, जो दोनों देशों को अलग करती है. यह नजारा इतना अलग है कि लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं.

 
 
 
 
 
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हजारों लाइट्स से जगमग बॉर्डर

वीडियो में बॉर्डर पर लगी फ्लडलाइट्स की लंबी लाइन दिख रही है. यह रोशनी इतनी तेज है कि ऊंचाई से भी साफ नजर आती है. जगह-जगह पर चौकियों और सुरक्षा पोस्ट की लाइट्स भी दिखाई देती हैं, जिससे पूरी सीमा एक चमकती हुई लकीर जैसी लगती है.

पायलट ने यात्रियों को भी दिखाया नजारा

वीडियो में कैप्टन प्रदीप यात्रियों से कहते सुनाई देते हैं कि अगर वे खिड़की से बाहर देखें, तो दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक को देख सकते हैं. उनकी इस जानकारी ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए दिलचस्प रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हजारों रिएक्शन आने लगे. कुछ लोगों ने इसे बेहद खूबसूरत बताया, तो कुछ ने कहा कि दोनों देशों के लोग करीब होते हुए भी दूर हैं. एक यूजर ने मजाक में पूछा कि “इतनी लाइट का बिल कौन देता होगा?” वहीं कई लोगों ने इस नजारे को “अविश्वसनीय” बताया. वीडियो को capt_pradeepkrishnan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 25 May 2026 08:15 PM (IST)
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