दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले फोन, नंबर 1 वाला आज भी है लेजेंड, चेक करें लिस्ट

2003 में पेश किया गया नोकिया 1100 अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन माना जाता है. इसकी 25 करोड़ से भी अधिक यूनिट दुनिया भर में बिकीं. इसकी लोकप्रियता के पीछे उसकी सादगी और मजबूती सबसे बड़ी वजह रही. टॉर्च, मैसेजिंग और टिकाऊ बॉडी जैसे फीचर्स के साथ यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में लोगों का पसंदीदा फोन बना. गरीब देशों में तो यही लाखों लोगों का पहला मोबाइल था. गिरने, पानी में भीगने या खराब मौसम में भी यह चलता रहता था. आज भी कई जगह पुराने नोकिया हैंडसेट देखने को मिल जाते हैं.