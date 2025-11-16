दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले फोन, नंबर 1 वाला आज भी है लेजेंड, चेक करें लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदुनिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले फोन, नंबर 1 वाला आज भी है लेजेंड, चेक करें लिस्ट

Most Sold Phones: दुनिया का स्मार्टफोन बाजार जितनी तेजी से बदलता है उतनी ही तेजी से नए मॉडल आते और पुराने गायब होते जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 10:42 AM (IST)
दुनिया का स्मार्टफोन बाजार जितनी तेजी से बदलता है उतनी ही तेजी से नए मॉडल आते और पुराने गायब होते जाते हैं. इतने फोन लॉन्च होने के बावजूद कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और रिकॉर्ड बिक्री के साथ इतिहास रच दिया. दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में शामिल नंबर-1 फोन को आज की पीढ़ी ने भले ही हाथ में न लिया हो लेकिन उसके बारे में लगभग हर किसी ने बड़े लोगों से किस्से जरूर सुने हैं.

2003 में पेश किया गया नोकिया 1100 अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन माना जाता है. इसकी 25 करोड़ से भी अधिक यूनिट दुनिया भर में बिकीं. इसकी लोकप्रियता के पीछे उसकी सादगी और मजबूती सबसे बड़ी वजह रही. टॉर्च, मैसेजिंग और टिकाऊ बॉडी जैसे फीचर्स के साथ यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में लोगों का पसंदीदा फोन बना. गरीब देशों में तो यही लाखों लोगों का पहला मोबाइल था. गिरने, पानी में भीगने या खराब मौसम में भी यह चलता रहता था. आज भी कई जगह पुराने नोकिया हैंडसेट देखने को मिल जाते हैं.
2014 में लॉन्च हुई आईफोन 6 सीरीज़ ने बाजार में भारी हलचल मचा दी. पहली बार ऐपल ने बड़े डिस्प्ले वाला फोन पेश किया जिसने युवाओं को खूब आकर्षित किया. इसके कैमरे, तेज प्रोसेसर और प्रीमियम डिजाइन ने इसे दुनिया भर में हिट बना दिया. शॉट ऑन आईफोन कैंपेन ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया. इस सीरीज़ की बिक्री 22 करोड़ यूनिट से पार चली गई थी जो आज भी एक रिकॉर्ड है.
नोकिया 1110 भी उन देशों में सबसे ज्यादा बिका जहां लोग कम कीमत में भरोसेमंद फोन चाहते थे. इसमें कॉल, मैसेज और अलार्म जैसे बेसिक फीचर्स थे. कैमरा, इंटरनेट या किसी दूसरी सुविधा की उम्मीद नहीं थी लेकिन इसकी बैटरी लाइफ इतनी शानदार थी कि एक बार चार्ज करने पर यह कई दिनों तक चलता था. कम बजट वाले यूज़र्स के लिए यह एक भरोसेमंद साथी था.
2019 में पेश किया गया आईफोन 11 दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स में शामिल है. इसकी दमदार चिप, बेहतर कैमरा, फेस आईडी और शानदार बैटरी लाइफ ने इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया. उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भारत में इसकी भारी डिमांड रही. 2022 की शुरुआत तक इसकी करीब 15.9 करोड़ यूनिट बिक चुकी थीं. कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स मिलने की वजह से यह लोगों की पहली पसंद बना.
सैमसंग का गैलेक्सी S4 कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्लैगशिप फोन माना जाता है. इसकी लगभग 8 करोड़ यूनिट्स दुनिया भर में बिकीं. 2013 में यह फोन अपने एमोलेड डिस्प्ले, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर फीचर्स और मजबूत सिक्योरिटी के कारण सुर्खियों में रहा. उस समय यह दुनिया का सबसे पसंद किया जाने वाला स्मार्टफोन बन गया था. बाद में भले ही मुकाबला बढ़ गया लेकिन S4 ने सैमसंग को ग्लोबल मार्केट में मजबूत जगह दिलाई.
Published at : 16 Nov 2025 10:41 AM (IST)
