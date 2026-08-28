Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडआदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'

आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'

रक्षाबंधन के पर्व पर झारखंड में पेड़ बचाओ अभियान के तहत आदिवासी महिलाओं ने नई मिसाल पेश की है. महिलाओं ने रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में रक्षा बंधन के अवसर पर आदिवासी महिलाओं ने गुरुवार (27 अगस्त) को पेड़ों पर राखियां बांधीं. झारखंड के 700 गांवों में हजारों ग्रामीण लोगों और प्रकृति के बीच भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर करीब एक लाख पेड़ों को राखी बांधेंगे.

यह पहल ‘पेड़ बचाओ’ अभियान का हिस्सा है, जो एक महीने तक चलेगा. इस अभियान के तहत 24 जिलों के चिन्हित गांवों में तीन लाख पेड़ों को राखी बांधने का लक्ष्य रखा गया है. कुमार शुक्रवार को गुमला जिले के जोराड़ गांव में एक पेड़ को राखी बांधकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे.

'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी

राखी बांधने वाली महिलाओं ने क्या कहा?

स्थानीय आदिवासी महिला रेशमा मर्डी ने कहा, "हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, और वे हमेशा जंगलों की रक्षा करते हैं. जंगल हमारे माता-पिता के समान हैं. हम पेड़ों को राखी बांधते हैं. हम आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देना चाहते हैं."

पद्म श्री जमुना टुडू ने कहा, "आज रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर हमने वृक्षों को राखियां बांधी हैं. आज हमने वृक्षों की दीर्घायु के लिए उन्हें राखियां बांधी हैं. यह पूरा वन है. हमने प्रतिज्ञा ली है कि आखिर सांस तक हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे."

वहीं उन्होंने बताया कि हमने पेड़ों को भाई मानकर राखियां बांधी हैं. पेड़ों के साथ-साथ जंगल में जितने भी जानवर हैं उनकी सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है. आजकल जंगल से हाथी निकलकर आ रहे हैं उसका असल कारण पेड़ों की कटाई है. इसलिए हम सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि जितनी भी हमारे अंदर जान रहेगी उतने दिन हम जंगल को कटने नहीं देंगे. जंगल को बचाने का काम करते रहेंगे.

पीसीसीएफ ने अभियान पर क्या बताया?

पीसीसीएफ ने कहा, “हमने शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन 700 गांवों में करीब एक लाख पेड़ों को राखी बांधने का लक्ष्य रखा है. यह अभियान एक महीने तक जारी रहेगा और इस दौरान 24 जिलों में करीब तीन लाख पेड़ों को राखी बांधी जाएगी.”

कुमार की इस पहल की शुरुआत वर्ष 2004 में धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के लुकैया गांव से हुई थी जो कभी माओवाद प्रभावित रहा था.  उन्होंने बताया कि तब से अब तक राज्यभर में 12,000 से अधिक गांवों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा, “इस पहल के माध्यम से लुकैया गांव में 20,000 से अधिक महुआ के पेड़ों को संरक्षित किया गया. अब ये पेड़ ग्रामीणों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. 

दुमका: फंदे से लटका मिला BJP विधायक के कुक का शव, सदमे में पिता ने भी खाया जहर

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
Rakshabandhan Jamshedpur News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
झारखंड
नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार
नेपाल बाढ़: काठमांडू में फंसा रांची का युवक, मदद की गुहार
झारखंड
'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी
'BJP की सोच पर तरस आता है', हेमंत सोरेन को दिमागी नक्सल कहे जाने पर भड़के इरफान अंसारी
झारखंड
दुमका: फंदे से लटका मिला BJP विधायक के कुक का शव, सदमे में पिता ने भी खाया जहर
दुमका: फंदे से लटका मिला BJP विधायक के कुक का शव, सदमे में पिता ने भी खाया जहर
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का कंट्रोल, बिना मंजूरी प्रवेश करने वाले 75 जहाज लौटाए
ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का कंट्रोल, बिना मंजूरी प्रवेश करने वाले 75 जहाज लौटाए
महाराष्ट्र
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
बॉलीवुड
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
'अब मुझे विदा करो...', अमाल मलिक ने म्यूजिक से लिया ब्रेक, बताई क्या है वजह
विश्व
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल में बाढ़ का तांडव, मौत का आंकड़ा 389 पहुंचा, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
जनरल नॉलेज
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
यह है दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक देश, जानें कितनी है आस्तिक की आबादी?
ट्रेंडिंग
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget