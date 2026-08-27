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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमहंगे Earbuds को टक्कर देगा CMF का नया Buds Neo? जानें खासियत

महंगे Earbuds को टक्कर देगा CMF का नया Buds Neo? जानें खासियत

अब आपको महंगे ईयरबड्स पर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. CMF ने भारत में अपना नया CMF Buds Neo लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत बहुत कम रखी गई है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Aug 2026 07:53 PM (IST)
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  • Nothing X ऐप से कंट्रोल, ब्लूटूथ 6.0 कनेक्टिविटी भी उपलब्ध.

आजकल अच्छे म्यूजिक, क्लियर कॉल और नॉइस कैंसिलेशन के लिए महंगे ईयरबड्स खरीदना जरूरी नहीं रह गया है. इसी सेगमेंट में CMF ने भारत में अपना नया CMF Buds Neo लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे 1,999 रुपये की एक्सक्लूसिव लॉन्च कीमत पर पेश किया है. नए ईयरबड्स में अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ 12.4mm डायनेमिक ड्राइवर, 35dB तक ANC और लंबी बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ऐसे में कम बजट में TWS खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है तो आइए जानते हैं कि CMF Buds Neo में क्या खास है. 

CMF Buds Neo की कीमत और डिजाइन

CMF Buds Neo को भारत में 1,999 रुपये की लॉन्च कीमत पर उपलब्ध कराया गया है. इसे Black, White और Dark Blue कलर में खरीदा जा सकता है. ईयरबड्स का चार्जिंग केस CMF के खास ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ आता है. इसमें एक गोल डायल और स्ट्रैप लगाने के लिए लैनयार्ड होल दिया गया है.

CMF Buds Neo में क्या खास है?

CMF Buds Neo में 12.4mm डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है. इसमें टाइटेनियम-कोटेड PET डोम का इस्तेमाल किया गया है, जो वोकल्स और डिटेल्स को साफ रखने में मदद करता है. PEEK + PU सराउंड ड्राइवर को बेहतर मूवमेंट देता है. इसके अलावा स्टैटिक स्पेशियल ऑडियो, छह EQ प्रीसेट, Custom EQ और तीन लेवल का Bass Enhancement भी मिलता है.

35dB तक ANC और चार माइक्रोफोन

नॉइस कैंसिलेशन के लिए इनमें 35dB तक Active Noise Cancellation दिया गया है. यूजर जरूरत के अनुसार ANC के तीन लेवल चुन सकता है. कॉलिंग के लिए चार HD माइक्रोफोन और Clear Voice Technology दी गई है, जो बाहर या चलते समय आवाज को साफ रखने में मदद करती है.

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बैटरी और फास्ट चार्जिंग

ANC बंद होने पर CMF Buds Neo 52 घंटे तक का कुल प्लेबैक दे सकता है. वहीं सिर्फ 10 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 5.5 घंटे तक का प्लेबैक मिलने का दावा किया गया है. हर ईयरबड में 45mAh और चार्जिंग केस में 460mAh की बैटरी दी गई है. 

Nothing X ऐप से मिलेगा ज्यादा कंट्रोल

Nothing X ऐप के जरिए यूजर्स अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड, कस्टम टच कंट्रोल, डुअल-डिवाइस कनेक्शन, कस्टम EQ और बास एन्हांसमेंट जैसे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 6.0, Google Fast Pair और Microsoft Swift Pair का सपोर्ट मिलता है. भारत में इन्हें Flipkart के अलावा Croma, Reliance Digital और Vijay Sales जैसे रिटेल पार्टनर्स से खरीदा जा सकता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 27 Aug 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
Technology Earbuds CMF Buds Neo
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