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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी4900mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung का नया फोन! जानें फीचर्स और कीमत

4900mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung का नया फोन! जानें फीचर्स और कीमत

Samsung ने कुछ ग्लोबल बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन Galaxy S26 FE को लॉन्च कर दिया है. इसमें 4,900mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स और कीमत.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 28 Aug 2026 09:51 AM (IST)
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स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन मार्केट में उतार दिया है. दरअसल, कंपनी ने अपने गैलेक्सी एस26 सीरीज में एक नया एडिशन वाला फोन लॉन्च किया है जिसका नाम है Samsung Galaxy S26 FE. इस फोन में कंपनी ने कई सारे बेहतरीन फीचर्स उपलब्ध कराए हैं. इसके अलावा इसमें कंपनी ने 4900mAh की बैटरी भी दी है. बता दें कि ये कंपनी का Fan Edition स्मार्टफोन है जिसे कंपनी ने चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में उतारा है. वहीं, इसकी बिक्री सितंबर में शुरू होगी.

कैमरा सेटअप कैसा है

फोन में आपको शानदार कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा. कंपनी ने इस डिवाइस में 50MP के प्राइमरी कैमरा के साथ एक 12MP का अल्ट्रावाइड कैमरा उपलब्ध कराया है. इसके अलावा इसमें एक 8MP का टेलीफोटो कैमरा भी मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए डिवाइस में 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

इसके अलावा Galaxy S26 FE में 4900mAh की बैटरी मौजूद है जो 45W के वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

यह भी पढ़ें: 8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का नया फोन, जानें कीमत

Samsung Galaxy S26 FE में पावरफुल प्रोसेसर

स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बताएं तो कंपनी ने इस फोन में 6.7 इंच का Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले उपलब्ध कराया है जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें कंपनी ने Exynos 2500 SoC चिपसेट 3nm प्रोसेसर दिया हुआ है. ये फोन One UI 9 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है जो Android 17 पर आधारित है.

कितनी है कीमत

अब इस स्मार्टफोन के कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस Galaxy S26 FE को EUR 799 की शुरूआती कीमत में उतारा है जो भारतीय रुपये में करीब 89,000 रुपये होते हैं. बता दें कि ये कीमत फोन के 8+128जीबी मॉडल की है. वहीं, इसके 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत EUR 899 (लगभग ₹1 लाख), 8+512GB वेरिएंट की कीमत कंपनी ने EUR 1,099 रखी है जो भारतीय रुपये में करीब 1.22 लाख रुपये होती है. इस फोन की बिक्री 4 सितंबर 2026 से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से की जाएगी.

Vivo X300 FE से होगी टक्कर

सैमसंग का ये फोन Vivo X300 FE को मार्केट में कड़ी टक्कर देगा. वीवो के इस स्मार्टफोन में 8+256GB, 12+256GB और 12++512GB जैसे तीन वेरिएंट्स मौजूद हैं. इसके अलावा इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है जो यूजर्स को लंबा बैकअप देने में सक्षम है. साथ ही इसमें एमोलेड डिस्प्ले के साथ एक स्नैपड्रैगन का पावरफुल प्रोसेसर भी मौजूद है. ये फोन एंड्रॉयड 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. साथ ही इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है. फिलहाल इस फोन के 8+256GB वेरिएंट की ऑनलाइन कीमत 84,999 रुपये है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 28 Aug 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
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