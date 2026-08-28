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दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
दिल्ली की छात्रों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप शुरू की है. इस योजना के तहत इस साल दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली 20,000 तक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने दिल्ली की छात्रों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप शुरू की है. इस योजना के तहत इस साल दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली 20,000 तक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. चयनित छात्रों को कॉलेज के पहले साल से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने तक या फिर डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को डिप्लोमा पूरा होने तक हर साल 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी. कोर्स की अवधि के आधार पर छात्र को कुल 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:31 AM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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