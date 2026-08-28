दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इस स्कॉलरशिप को देशभर में बड़े स्तर पर पहुंचने का टारगेट रखा है. फाउंडेशन के अनुसार हर साल 5 लाख छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की योजना है. वहीं ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करीब 3 साल के होते हैं और छात्राओं को पूरे कोर्स के दौरान स्कॉलरशिप मिलती है. ऐसे में किसी भी समय करीब 15 लाख छात्राओं के पास सक्रिय अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप हो सकती है.