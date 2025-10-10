हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हो गया खुलासा! भारत में आ रहा Starlink इंटरनेट, जानिए कितनी होगी स्पीड और कीमत

हो गया खुलासा! भारत में आ रहा Starlink इंटरनेट, जानिए कितनी होगी स्पीड और कीमत

Starlink Internet: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का दौर शुरू होने वाला है, और इसकी शुरुआत करने जा रहा है Elon Musk का Starlink Internet.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Starlink Internet: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का दौर शुरू होने वाला है, और इसकी शुरुआत करने जा रहा है Elon Musk का Starlink Internet.

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का दौर शुरू होने वाला है, और इसकी शुरुआत करने जा रहा है Elon Musk का Starlink Internet. लंबे इंतजार और सरकारी मंजूरियों के बाद अब यह हाई-स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क देश में कदम रखने को तैयार है. इसके आने से खासतौर पर उन इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां अब तक नेटवर्क की समस्या बनी रहती थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, Starlink यूज़र्स को 25Mbps से लेकर 225Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देगा. शुरुआती बेसिक प्लान में करीब 25Mbps स्पीड मिलने की उम्मीद है जबकि प्रीमियम या हाई-एंड प्लान 225Mbps तक की स्पीड ऑफर करेगा. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक किसी भी प्लान या स्पीड को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल ये आंकड़े अनुमानित हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, Starlink यूज़र्स को 25Mbps से लेकर 225Mbps तक की इंटरनेट स्पीड देगा. शुरुआती बेसिक प्लान में करीब 25Mbps स्पीड मिलने की उम्मीद है जबकि प्रीमियम या हाई-एंड प्लान 225Mbps तक की स्पीड ऑफर करेगा. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक किसी भी प्लान या स्पीड को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल ये आंकड़े अनुमानित हैं.
भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल Starlink को केवल 20 लाख यूज़र्स को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि मौजूदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच संतुलन बना रहे और मार्केट में प्रतिस्पर्धा प्रभावित न हो.
भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल Starlink को केवल 20 लाख यूज़र्स को जोड़ने की अनुमति दी जाएगी. ऐसा इसलिए ताकि मौजूदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच संतुलन बना रहे और मार्केट में प्रतिस्पर्धा प्रभावित न हो.
Starlink को भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए लगभग सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं. अब सिर्फ कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं जैसे SATCOM गेटवे की अप्रूवल, स्पेक्ट्रम का आवंटन और ऑपरेटिंग लाइसेंस की अंतिम मंजूरी.
Starlink को भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए लगभग सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं. अब सिर्फ कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं जैसे SATCOM गेटवे की अप्रूवल, स्पेक्ट्रम का आवंटन और ऑपरेटिंग लाइसेंस की अंतिम मंजूरी.
उम्मीद है कि ये सभी प्रक्रियाएं 2025 के अंत तक पूरी हो जाएंगी और Starlink जनवरी 2026 तक भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा. कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए यूज़र्स को एक बार का सेटअप चार्ज 30,000 रुपये देना होगा.
उम्मीद है कि ये सभी प्रक्रियाएं 2025 के अंत तक पूरी हो जाएंगी और Starlink जनवरी 2026 तक भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा. कीमत की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए यूज़र्स को एक बार का सेटअप चार्ज 30,000 रुपये देना होगा.
इसके बाद मासिक प्लान 3,300 रुपये से शुरू हो सकते हैं, जिसमें शुरुआती स्पीड 25Mbps तक मिलेगी. हालांकि, 225Mbps वाले हाई-स्पीड प्लान की कीमत को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है.
इसके बाद मासिक प्लान 3,300 रुपये से शुरू हो सकते हैं, जिसमें शुरुआती स्पीड 25Mbps तक मिलेगी. हालांकि, 225Mbps वाले हाई-स्पीड प्लान की कीमत को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है.
भारत जैसे विशाल देश में, जहां दूरदराज के इलाकों में आज भी इंटरनेट पहुंचाना चुनौती है, वहां Starlink उम्मीद की एक नई किरण है. लेकिन 30,000 रुपये का सेटअप चार्ज भारतीय यूज़र्स के लिए बड़ी बाधा बन सकता है. अगर कंपनी अपनी कीमतों और सर्विस क्वालिटी के बीच सही संतुलन बना पाती है तो आने वाले समय में Starlink देश के इंटरनेट इकोसिस्टम को एक नई दिशा दे सकता है.
भारत जैसे विशाल देश में, जहां दूरदराज के इलाकों में आज भी इंटरनेट पहुंचाना चुनौती है, वहां Starlink उम्मीद की एक नई किरण है. लेकिन 30,000 रुपये का सेटअप चार्ज भारतीय यूज़र्स के लिए बड़ी बाधा बन सकता है. अगर कंपनी अपनी कीमतों और सर्विस क्वालिटी के बीच सही संतुलन बना पाती है तो आने वाले समय में Starlink देश के इंटरनेट इकोसिस्टम को एक नई दिशा दे सकता है.
Starlink Internet का भारत में आगमन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो सकता है. तेज स्पीड, सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी और रिमोट एरिया कवरेज जैसे फीचर्स इसे पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाओं से आगे ले जाते हैं.
Starlink Internet का भारत में आगमन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो सकता है. तेज स्पीड, सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्टिविटी और रिमोट एरिया कवरेज जैसे फीचर्स इसे पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाओं से आगे ले जाते हैं.
Published at : 10 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Starlink Satellite Internet TECH NEWS HINDI

