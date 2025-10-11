एक्सप्लोरर
खराब होने से पहले आपका फोन देता है ये 5 संकेत, नजरअंदाज करना पद सकता है महंगा
आज स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. कॉलिंग, चैटिंग, पेमेंट से लेकर ऑनलाइन काम तक, हर चीज अब इसी डिवाइस पर निर्भर करती है. लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक लाइफ लिमिट होती है. मोबाइल भी धीरे-धीरे खराब होने लगता है और उससे पहले वह कुछ संकेत (Signs) देने लगता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं. अगर आप इन चेतावनियों को समय रहते पहचान लें तो न सिर्फ फोन बचाया जा सकता है, बल्कि महंगे रिपेयर या डेटा लॉस से भी बचा जा सकता है.
Published at : 11 Oct 2025 08:20 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
