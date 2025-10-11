खराब होने से पहले आपका फोन देता है ये 5 संकेत, नजरअंदाज करना पद सकता है महंगा

अगर आपका फोन बिना किसी भारी ऐप या गेम के भी जल्दी गर्म होने लगा है तो यह सबसे पहला संकेत है कि डिवाइस में कुछ गड़बड़ चल रही है. अधिक तापमान बैटरी या प्रोसेसर के ओवरलोड का नतीजा होता है. लंबे समय तक ओवरहीटिंग जारी रहने पर फोन की बैटरी फूल सकती है या डिवाइस अचानक बंद भी हो सकता है. इसलिए इसे हल्के में न लें और जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से जांच करवाएं.