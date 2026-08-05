मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, आर्टिकल 370 पर गिड़गिड़ाए शहबाज

पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, आर्टिकल 370 पर गिड़गिड़ाए शहबाज

पाक पीएम ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए जम्मू-कश्मीर पर अपना हक जताया और भारत पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया. यही नहीं उन्होंने आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने की भी मांग की.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 05 Aug 2026 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की माली हालत खस्ता है, लोग भुखमरी का शिकार हैं और उसके आतंकी कारमानों की पोल समय-समय पर खुलती रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश के हालात संभालने की बजाय भारत के अंदरूनी मामलों पर बेतुके और बड़बोले बयान देने से बाज नहीं आते हैं. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं बरसी पर शहबाज ने फिर वही पुराना घिसा-पिटा राग अलापा है.

शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर फिर रोना रोया है. वह पीओके (PoK) में जनता के भारी विरोध और आंतरिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए यह राग अलाप रहे हैं, यह तब और अहम हो जाता है, जब पीओके में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और बड़े पैमान पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

पाक पीएम ने भारत के खिलाफ उगला जहर

पाक पीएम ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए जम्मू-कश्मीर पर अपना हक जताया और भारत पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया. यही नहीं उन्होंने आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करने की भी मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जम्मू-कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है.

क्या बोले शहबाज शरीफ?

उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'भारत के 5 अगस्त 2019 को 'अवैध रूप से अधिकृत' जम्मू और कश्मीर में की गई 'एकतरफा और अवैध कार्रवाई' को सात साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में, किसी भी प्रकार की बयानबाजी जम्मू और कश्मीर की 'विवादित' स्थिति को नहीं बदल सकती और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों में निहित वहां के लोगों के अधिकारों को नकार सकती है.'

शरीफ ने आगे लिखा, 'IIOJK' की 'हकीकत' यह है कि लंबे समय से चली आ रही भारी सैन्य उपस्थिति और कठोर कानूनों के चलते भारत 'जनसांख्यिकीय हेरफेर को अंजाम दे रहा है, जिसका मकसद क्षेत्र की मुस्लिम-बहुसंख्यक स्थिति को बदलना है. इसके साथ ही, कश्मीरी लोगों को चुप कराने और उनकी पहचान मिटाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं.'

भारत ने लगाई लताड़

5 अगस्त को पाकिस्तान 'यौम-ए-इस्तेहसाल' के तौर पर याद करता है. पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बुधवार सुबह एक वीडियो मैसेज जारी कर अनर्गल दावे किए, जिसे भारत ने दुष्प्रचार फैलाने का एक निरर्थक राजनीतिक प्रयास बताया. विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पाक मंत्री की नापाक टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत, पाकिस्तान के इस राजनीतिक प्रपंच और दुष्प्रचार अभियान को स्पष्ट रूप से नकारता है.

आर्टिकल 370 हटने के बाद 7 वर्षों में कितना बदल गया जम्मू कश्मीर?

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Pakistan Shebaz Sharif JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, आर्टिकल 370 पर गिड़गिड़ाए शहबाज
पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, आर्टिकल 370 पर गिड़गिड़ाए शहबाज
विश्व
श्रीलंका के लिए भारत का बड़ा तोहफा! 350 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की मिली मंजूर
श्रीलंका के लिए भारत का बड़ा तोहफा! 350 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की मिली मंजूर
विश्व
एक अफवाह और हजारों लोगों का सैलाब, क्यों यूरोप का नया फ्लैशपॉइंट बना स्पेन का स्यूटा?
एक अफवाह और हजारों लोगों का सैलाब, क्यों यूरोप का नया फ्लैशपॉइंट बना स्पेन का स्यूटा?
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? आज पहली बार अपने देश को करेंगी संबोधित
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? आज पहली बार अपने देश को करेंगी संबोधित
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
अरबों का 'नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट', कैसे PoJK के लिए बन गया 'दोहन मशीन'?
इंडिया
Xप्लेन: विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
झारखंड
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
'पेपर लीक सिर्फ झारखंड का मुद्दा...', छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM सोरेन
क्रिकेट
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
इस साल कब होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? क्या विराट-रोहित दिखेंगे एक्शन में?
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
‘अब चाहे जेल में डालें या जान से मारें’, बांग्लादेश वापसी पर शेख हसीना की खरी-खरी
इंडिया
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
‘संसद मार्च में नहीं चली गोली, झारखंड की तकलीफ समझें राहुल’, BJP का पलटवार
इंडिया
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
‘वर्तमान पर फोकस करें और...’, PM मोदी ने भाजपा सांसदों को दी बड़ी सलाह
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget