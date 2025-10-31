हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?

Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?

अगर आप 1.5 लाख रुपये तक के बजट में एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है Samsung Galaxy S25 Ultra लें या iPhone 17 Pro Max?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 12:50 PM (IST)
अगर आप 1.5 लाख रुपये तक के बजट में एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है Samsung Galaxy S25 Ultra लें या iPhone 17 Pro Max?

अगर आप 1.5 लाख रुपये तक के बजट में एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है Samsung Galaxy S25 Ultra लें या iPhone 17 Pro Max? दोनों ही फोन मार्केट में अपने-अपने सेगमेंट के टॉप पर हैं लेकिन डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और गेमिंग में कौन आगे निकलता है यही तय करेगा असली बादशाह कौन है.

दोनों फोनों में लगभग 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी और विजुअल एक्सपीरियंस अलग हैं. iPhone 17 Pro Max में Super Retina XDR डिस्प्ले है जो HDR10 और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. वहीं, Samsung Galaxy S25 Ultra में Dynamic AMOLED पैनल दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और भी गहरे रंग और ब्राइटनेस प्रदान करता है. कई टेक रिव्यूज़ के मुताबिक, सैमसंग की डिस्प्ले कलर एक्युरेसी और विजिबिलिटी में थोड़ी आगे निकलती है खासकर आउटडोर लाइटिंग में.
दोनों फोनों में लगभग 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी और विजुअल एक्सपीरियंस अलग हैं. iPhone 17 Pro Max में Super Retina XDR डिस्प्ले है जो HDR10 और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. वहीं, Samsung Galaxy S25 Ultra में Dynamic AMOLED पैनल दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और भी गहरे रंग और ब्राइटनेस प्रदान करता है. कई टेक रिव्यूज़ के मुताबिक, सैमसंग की डिस्प्ले कलर एक्युरेसी और विजिबिलिटी में थोड़ी आगे निकलती है खासकर आउटडोर लाइटिंग में.
अगर बात आती है रॉ परफॉर्मेंस की तो दोनों फोनों में इंडस्ट्री के सबसे एडवांस्ड चिपसेट मौजूद हैं. Samsung Galaxy S25 Ultra को शक्ति देता है Snapdragon 8 Elite चिप जबकि iPhone 17 Pro Max में मौजूद है Apple का नवीनतम A19 Bionic प्रोसेसर. बेंचमार्क रिपोर्ट्स के मुताबिक, A19 चिप सीपीयू और एआई परफॉर्मेंस में सैमसंग से थोड़ा आगे है. यानी मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स में आईफोन की पकड़ ज्यादा मजबूत है.
अगर बात आती है रॉ परफॉर्मेंस की तो दोनों फोनों में इंडस्ट्री के सबसे एडवांस्ड चिपसेट मौजूद हैं. Samsung Galaxy S25 Ultra को शक्ति देता है Snapdragon 8 Elite चिप जबकि iPhone 17 Pro Max में मौजूद है Apple का नवीनतम A19 Bionic प्रोसेसर. बेंचमार्क रिपोर्ट्स के मुताबिक, A19 चिप सीपीयू और एआई परफॉर्मेंस में सैमसंग से थोड़ा आगे है. यानी मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स में आईफोन की पकड़ ज्यादा मजबूत है.
अगर आप मोबाइल गेमिंग के शौकीन हैं तो दोनों ही फोन आपको निराश नहीं करेंगे. चाहे BGMI खेलना हो या Call of Duty Mobile, दोनों स्मार्टफोन स्मूथ फ्रेमरेट्स और कूलिंग के साथ शानदार परफॉर्मेंस देते हैं. रिव्यूज़ बताते हैं कि गेमिंग अनुभव में दोनों डिवाइसेज़ लगभग बराबर हैं कोई खास फर्क महसूस नहीं होता.
अगर आप मोबाइल गेमिंग के शौकीन हैं तो दोनों ही फोन आपको निराश नहीं करेंगे. चाहे BGMI खेलना हो या Call of Duty Mobile, दोनों स्मार्टफोन स्मूथ फ्रेमरेट्स और कूलिंग के साथ शानदार परफॉर्मेंस देते हैं. रिव्यूज़ बताते हैं कि गेमिंग अनुभव में दोनों डिवाइसेज़ लगभग बराबर हैं कोई खास फर्क महसूस नहीं होता.
कैमरा सेक्शन की बात करें तो यही वह हिस्सा है जहां iPhone 17 Pro Max थोड़ी बढ़त ले जाता है. फोटो और वीडियो दोनों की क्वालिटी में आईफोन ने बेहतरीन परफॉर्म किया है. नैनो रिव्यू नेट के मुताबिक, कैमरा स्कोर में सैमसंग को 93 और आईफोन को 97 अंक मिले हैं. यानी आईफोन की फोटो प्रोसेसिंग, कलर टोन और वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ा बेहतर है हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है.
कैमरा सेक्शन की बात करें तो यही वह हिस्सा है जहां iPhone 17 Pro Max थोड़ी बढ़त ले जाता है. फोटो और वीडियो दोनों की क्वालिटी में आईफोन ने बेहतरीन परफॉर्म किया है. नैनो रिव्यू नेट के मुताबिक, कैमरा स्कोर में सैमसंग को 93 और आईफोन को 97 अंक मिले हैं. यानी आईफोन की फोटो प्रोसेसिंग, कलर टोन और वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ा बेहतर है हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है.
अब आती है सबसे अहम बात कीमत. Samsung Galaxy S25 Ultra का 256GB वेरिएंट लगभग 1,07,800 रुपये में उपलब्ध है, जबकि iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल करीब 1,49,900 रुपये तक जाता है. यानी फीचर्स के मामले में दोनों करीब हैं लेकिन कीमत में सैमसंग काफी किफायती साबित होता है. अगर आप एक दमदार ऑलराउंडर फोन चाहते हैं जिसमें शानदार डिस्प्ले, जबरदस्त गेमिंग और अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस मिले तो Samsung Galaxy S25 Ultra एक स्मार्ट चॉइस होगी. वहीं, अगर आप कैमरा और परफॉर्मेंस के शौकीन हैं और कीमत कोई मुद्दा नहीं है तो iPhone 17 Pro Max आपके लिए परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन है.
अब आती है सबसे अहम बात कीमत. Samsung Galaxy S25 Ultra का 256GB वेरिएंट लगभग 1,07,800 रुपये में उपलब्ध है, जबकि iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल करीब 1,49,900 रुपये तक जाता है. यानी फीचर्स के मामले में दोनों करीब हैं लेकिन कीमत में सैमसंग काफी किफायती साबित होता है. अगर आप एक दमदार ऑलराउंडर फोन चाहते हैं जिसमें शानदार डिस्प्ले, जबरदस्त गेमिंग और अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस मिले तो Samsung Galaxy S25 Ultra एक स्मार्ट चॉइस होगी. वहीं, अगर आप कैमरा और परफॉर्मेंस के शौकीन हैं और कीमत कोई मुद्दा नहीं है तो iPhone 17 Pro Max आपके लिए परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन है.
Published at : 31 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 Ultra IPhone 17 Pro Max TECH NEWS HINDI

