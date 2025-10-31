Samsung Galaxy S25 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max: कैमरा, स्पीड और डिस्प्ले की जंग में कौन निकला असली बादशाह?

अब आती है सबसे अहम बात कीमत. Samsung Galaxy S25 Ultra का 256GB वेरिएंट लगभग 1,07,800 रुपये में उपलब्ध है, जबकि iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल करीब 1,49,900 रुपये तक जाता है. यानी फीचर्स के मामले में दोनों करीब हैं लेकिन कीमत में सैमसंग काफी किफायती साबित होता है. अगर आप एक दमदार ऑलराउंडर फोन चाहते हैं जिसमें शानदार डिस्प्ले, जबरदस्त गेमिंग और अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस मिले तो Samsung Galaxy S25 Ultra एक स्मार्ट चॉइस होगी. वहीं, अगर आप कैमरा और परफॉर्मेंस के शौकीन हैं और कीमत कोई मुद्दा नहीं है तो iPhone 17 Pro Max आपके लिए परफेक्ट प्रीमियम ऑप्शन है.