आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस

Samsung Galaxy S24 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 39,999 रुपये में उपलब्ध है जबकि इसकी असली कीमत 74,999 रुपये रखी गई थी. यानी आपको करीब 46% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. इतना ही नहीं, SBI और Flipkart Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त छूट भी मिलती है जिससे इसकी कीमत 37,999 रुपये तक गिर सकती है. साथ ही नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मौजूद है. फोन चार आकर्षक रंगों—एम्बर येलो, कोबाल्ट वायलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक में खरीदा जा सकता है.