आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में इस बार ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है. फ्लैगशिप फीचर्स से लैस यह फोन अब लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 02:46 PM (IST)
Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में इस बार ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा में है Samsung Galaxy S24 5G. फ्लैगशिप फीचर्स से लैस यह फोन अब लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है. अगर आप लंबे समय से एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें दमदार कैमरा और तगड़ा परफॉर्मेंस हो तो यह ऑफर आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है.

Samsung Galaxy S24 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 39,999 रुपये में उपलब्ध है जबकि इसकी असली कीमत 74,999 रुपये रखी गई थी. यानी आपको करीब 46% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. इतना ही नहीं, SBI और Flipkart Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त छूट भी मिलती है जिससे इसकी कीमत 37,999 रुपये तक गिर सकती है. साथ ही नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मौजूद है. फोन चार आकर्षक रंगों—एम्बर येलो, कोबाल्ट वायलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक में खरीदा जा सकता है.
Samsung Galaxy S24 का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 39,999 रुपये में उपलब्ध है जबकि इसकी असली कीमत 74,999 रुपये रखी गई थी. यानी आपको करीब 46% का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है. इतना ही नहीं, SBI और Flipkart Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त छूट भी मिलती है जिससे इसकी कीमत 37,999 रुपये तक गिर सकती है. साथ ही नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मौजूद है. फोन चार आकर्षक रंगों—एम्बर येलो, कोबाल्ट वायलेट, मार्बल ग्रे और ओनिक्स ब्लैक में खरीदा जा सकता है.
डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S24 में 6.2 इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X स्क्रीन दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसे Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन मिली है. प्रोसेसिंग के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है जो 4nm आर्किटेक्चर पर आधारित है. फोन Android 14 पर चलता है और कंपनी ने 7 बड़े एंड्रॉइड अपडेट देने का वादा किया है.
डिस्प्ले की बात करें तो Galaxy S24 में 6.2 इंच का Dynamic LTPO AMOLED 2X स्क्रीन दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इसे Corning Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन मिली है. प्रोसेसिंग के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट दिया गया है जो 4nm आर्किटेक्चर पर आधारित है. फोन Android 14 पर चलता है और कंपनी ने 7 बड़े एंड्रॉइड अपडेट देने का वादा किया है.
कैमरा सेटअप इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी बेहतर है. बैटरी की बात करें तो फोन में 4000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.
कैमरा सेटअप इस फोन की सबसे बड़ी ताकत है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, 10MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. फ्रंट में 12MP का कैमरा दिया गया है जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी बेहतर है. बैटरी की बात करें तो फोन में 4000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.
Samsung Galaxy S24 पहले से ही अपने प्रीमियम डिज़ाइन, बेहतरीन डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और एडवांस कैमरे की वजह से काफी लोकप्रिय स्मार्टफोन रहा है. अब फ्लिपकार्ट सेल में इस पर 35,000 रुपये तक की भारी छूट मिल रही है जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे आकर्षक डील साबित हो रहा है. अगर आप फ्लैगशिप अनुभव को किफायती दाम में पाना चाहते हैं, तो यह सही समय है इस फोन को खरीदने का.
Samsung Galaxy S24 पहले से ही अपने प्रीमियम डिज़ाइन, बेहतरीन डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और एडवांस कैमरे की वजह से काफी लोकप्रिय स्मार्टफोन रहा है. अब फ्लिपकार्ट सेल में इस पर 35,000 रुपये तक की भारी छूट मिल रही है जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे आकर्षक डील साबित हो रहा है. अगर आप फ्लैगशिप अनुभव को किफायती दाम में पाना चाहते हैं, तो यह सही समय है इस फोन को खरीदने का.
इसके अलावा Flipkart पर iPhone 16 पर भी भारी छूट मिल रही है. दरअसल, फोन के 128GB वेरिएंट की असल कीमत 69,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 56,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत आप इस फोन की खरीद पर 3 हजार रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा Flipkart पर iPhone 16 पर भी भारी छूट मिल रही है. दरअसल, फोन के 128GB वेरिएंट की असल कीमत 69,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 56,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा बैंक ऑफर के तहत आप इस फोन की खरीद पर 3 हजार रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 02:45 PM (IST)
