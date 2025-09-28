एक्सप्लोरर
आधी कीमत में मिल रहा 74,999 रुपये वाला फोन, मिलता है DSLR जैसा कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस
Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में इस बार ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है. फ्लैगशिप फीचर्स से लैस यह फोन अब लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में इस बार ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है और सबसे ज़्यादा चर्चा में है Samsung Galaxy S24 5G. फ्लैगशिप फीचर्स से लैस यह फोन अब लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है. अगर आप लंबे समय से एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें दमदार कैमरा और तगड़ा परफॉर्मेंस हो तो यह ऑफर आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है.
Published at : 28 Sep 2025 02:45 PM (IST)
