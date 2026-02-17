एक्सप्लोरर
नंबर बंद होने का खतरा? TRAI के नए AI नियम पर Jio, Airtel और Vi की टेंशन बढ़ी
TRAI New Rule: देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या पर लगाम लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.
देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या पर लगाम लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित नए नियमों के तहत रेगुलेटर ऐसा तंत्र लागू करने पर विचार कर रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध नंबरों पर सीधे कार्रवाई की जा सके. हालांकि इस प्रस्ताव ने टेलीकॉम कंपनियों के बीच चिंता बढ़ा दी है.
Published at : 17 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio TRAI TECH NEWS HINDI
