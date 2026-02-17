हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीनंबर बंद होने का खतरा? TRAI के नए AI नियम पर Jio, Airtel और Vi की टेंशन बढ़ी

नंबर बंद होने का खतरा? TRAI के नए AI नियम पर Jio, Airtel और Vi की टेंशन बढ़ी

TRAI New Rule: देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या पर लगाम लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 12:07 PM (IST)
TRAI New Rule: देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या पर लगाम लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.

देश में लगातार बढ़ रही स्पैम कॉल और फर्जी मैसेज की समस्या पर लगाम लगाने के लिए Telecom Regulatory Authority of India सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित नए नियमों के तहत रेगुलेटर ऐसा तंत्र लागू करने पर विचार कर रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध नंबरों पर सीधे कार्रवाई की जा सके. हालांकि इस प्रस्ताव ने टेलीकॉम कंपनियों के बीच चिंता बढ़ा दी है.

1/6
अब तक किसी मोबाइल नंबर पर कार्रवाई आमतौर पर शिकायत मिलने के बाद ही होती थी. लेकिन नए ढांचे में बदलाव यह है कि यदि कंपनियों के एआई सिस्टम किसी नंबर को संदिग्ध गतिविधि वाला मान लेते हैं तो बिना औपचारिक शिकायत के भी उसे ब्लॉक या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. यानी फैसला इंसानी हस्तक्षेप के बजाय एल्गोरिदम के संकेत पर आधारित होगा. रेगुलेटर का मानना है कि इस कदम से स्पैम कॉल करने वालों पर तुरंत रोक लग सकेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी.
अब तक किसी मोबाइल नंबर पर कार्रवाई आमतौर पर शिकायत मिलने के बाद ही होती थी. लेकिन नए ढांचे में बदलाव यह है कि यदि कंपनियों के एआई सिस्टम किसी नंबर को संदिग्ध गतिविधि वाला मान लेते हैं तो बिना औपचारिक शिकायत के भी उसे ब्लॉक या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है. यानी फैसला इंसानी हस्तक्षेप के बजाय एल्गोरिदम के संकेत पर आधारित होगा. रेगुलेटर का मानना है कि इस कदम से स्पैम कॉल करने वालों पर तुरंत रोक लग सकेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी.
2/6
देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि केवल एआई के अनुमान के आधार पर नंबर बंद करना जोखिम भरा हो सकता है.
देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि केवल एआई के अनुमान के आधार पर नंबर बंद करना जोखिम भरा हो सकता है.
Published at : 17 Feb 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio TRAI TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
गूगल ने चुपके से एंड्रॉयड में जोड़ दिए ये चार दमदार फीचर्स, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी
गूगल ने चुपके से एंड्रॉयड में जोड़ दिए ये चार दमदार फीचर्स, ज्यादातर लोगों को नहीं है जानकारी
टेक्नोलॉजी
8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें
8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
कब लॉन्च होगी ऐप्पल की सबसे सस्ती मैकबुक? डेट आ गई सामने, कई और प्रोडक्ट्स से भी उठेगा पर्दा
कब लॉन्च होगी ऐप्पल की सबसे सस्ती मैकबुक? डेट आ गई सामने, कई और प्रोडक्ट्स से भी उठेगा पर्दा
टेक्नोलॉजी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
स्पोर्ट्स
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
मोहसिन नकवी पर बयान देकर फंसे शोएब अख्तर, 24 घंटे में ही बदल लिए अपने सुर, जानिए अब क्या कहा
साउथ सिनेमा
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
‘शादी है…मास्क हटाइए ना’, पैप्स की रिक्वेस्ट पर रश्मिका ने मुस्कुराते हुए दिया पोज
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
यूटिलिटी
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
एक कमरे से कैसे शुरू कर सकते हैं अचार का बिजनेस, कौन-कौन सी एनओसी की पड़ेगी जरूरत?
हेल्थ
Tea In Plastic Cups: ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ऑफिस के बाहर प्लास्टिक के कप में पीते हैं चाय, हो सकती है यह जानलेवा बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget