सावधान! ये 5 डिवाइस अगर एक्सटेंशन बोर्ड में लगाए तो हो सकता है बड़ा धमाका

माइक्रोवेव इस मामले में सबसे पहले आता है. कई घरों में यह रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी होता है लेकिन यह काफी बिजली खींचता है. यदि इसे एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाया जाए तो बोर्ड ओवरलोड हो सकता है और फटने का खतरा रहता है. पॉल मार्टिनेज जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि माइक्रोवेव जैसी हाई-वॉटेज डिवाइस के लिए अलग सर्किट का होना जरूरी है.