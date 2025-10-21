हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसावधान! ये 5 डिवाइस अगर एक्सटेंशन बोर्ड में लगाए तो हो सकता है बड़ा धमाका

सावधान! ये 5 डिवाइस अगर एक्सटेंशन बोर्ड में लगाए तो हो सकता है बड़ा धमाका

Extension Board: घर में सॉकेट कम होने की वजह से अक्सर लोग एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर डिवाइस को एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाना सुरक्षित नहीं होता.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 10:57 AM (IST)
Extension Board: घर में सॉकेट कम होने की वजह से अक्सर लोग एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर डिवाइस को एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाना सुरक्षित नहीं होता.

घर में सॉकेट कम होने की वजह से अक्सर लोग एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर डिवाइस को एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाना सुरक्षित नहीं होता. कई बार लोग आदतन किसी भी डिवाइस का प्लग एक्सटेंशन बोर्ड में डाल देते हैं, खासकर जब दीवार का सॉकेट दूर होता है. यह आदत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि कुछ उपकरण इतनी बिजली खींचते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड उस भार को संभाल नहीं पाता और ओवरलोडिंग के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि ऐसे उपकरणों को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं और इस्तेमाल के बाद उन्हें हटा दें.

1/6
माइक्रोवेव इस मामले में सबसे पहले आता है. कई घरों में यह रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी होता है लेकिन यह काफी बिजली खींचता है. यदि इसे एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाया जाए तो बोर्ड ओवरलोड हो सकता है और फटने का खतरा रहता है. पॉल मार्टिनेज जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि माइक्रोवेव जैसी हाई-वॉटेज डिवाइस के लिए अलग सर्किट का होना जरूरी है.
माइक्रोवेव इस मामले में सबसे पहले आता है. कई घरों में यह रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी होता है लेकिन यह काफी बिजली खींचता है. यदि इसे एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाया जाए तो बोर्ड ओवरलोड हो सकता है और फटने का खतरा रहता है. पॉल मार्टिनेज जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि माइक्रोवेव जैसी हाई-वॉटेज डिवाइस के लिए अलग सर्किट का होना जरूरी है.
2/6
हीटर सर्दियों में गर्माहट देने के लिए काम आता है लेकिन इसका इस्तेमाल एक्सटेंशन बोर्ड में करना बेहद खतरनाक है. अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 के बीच स्पेस हीटर की वजह से हर साल लगभग 1,700 आग की घटनाएं हुईं. इसका कारण है कि एक्सटेंशन बोर्ड हीटर की बिजली की खपत को संभाल नहीं पाता.
हीटर सर्दियों में गर्माहट देने के लिए काम आता है लेकिन इसका इस्तेमाल एक्सटेंशन बोर्ड में करना बेहद खतरनाक है. अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2019 के बीच स्पेस हीटर की वजह से हर साल लगभग 1,700 आग की घटनाएं हुईं. इसका कारण है कि एक्सटेंशन बोर्ड हीटर की बिजली की खपत को संभाल नहीं पाता.
3/6
टोस्टर छोटे आकार का लगता है लेकिन यह भी 1,200 से 1,400 वाट बिजली खींचता है. इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने पर कॉर्ड गर्म होकर फट सकता है. इसलिए टोस्टर हमेशा दीवार के सॉकेट में ही लगाएं.
टोस्टर छोटे आकार का लगता है लेकिन यह भी 1,200 से 1,400 वाट बिजली खींचता है. इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने पर कॉर्ड गर्म होकर फट सकता है. इसलिए टोस्टर हमेशा दीवार के सॉकेट में ही लगाएं.
4/6
फ्रिज भले ही कम बिजली खींचता हो लेकिन यह पूरे दिन चलता रहता है. इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से न केवल आग का खतरा बढ़ता है बल्कि फ्रिज की मशीन भी खराब हो सकती है. इसे हमेशा दीवार के सॉकेट से ही कनेक्ट करें ताकि यह बिना किसी रुकावट के काम करता रहे.
फ्रिज भले ही कम बिजली खींचता हो लेकिन यह पूरे दिन चलता रहता है. इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से न केवल आग का खतरा बढ़ता है बल्कि फ्रिज की मशीन भी खराब हो सकती है. इसे हमेशा दीवार के सॉकेट से ही कनेक्ट करें ताकि यह बिना किसी रुकावट के काम करता रहे.
5/6
एयर कंडीशनर गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन यह भी भारी बिजली खींचता है. एक्सटेंशन कॉर्ड इसे संभाल नहीं पाता. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एसी हमेशा दीवार के सॉकेट में ही लगाएं और कमरे के हिसाब से सही बीटीयू वाला मॉडल चुनें.
एयर कंडीशनर गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन यह भी भारी बिजली खींचता है. एक्सटेंशन कॉर्ड इसे संभाल नहीं पाता. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एसी हमेशा दीवार के सॉकेट में ही लगाएं और कमरे के हिसाब से सही बीटीयू वाला मॉडल चुनें.
6/6
माइक्रोवेव, हीटर, टोस्टर, फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसी हाई-वॉटेज डिवाइस को कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड में न लगाएं. सही तरीके से कनेक्ट करने से न केवल आग का खतरा कम होगा बल्कि उपकरण की उम्र भी लंबी होगी.
माइक्रोवेव, हीटर, टोस्टर, फ्रिज और एयर कंडीशनर जैसी हाई-वॉटेज डिवाइस को कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड में न लगाएं. सही तरीके से कनेक्ट करने से न केवल आग का खतरा कम होगा बल्कि उपकरण की उम्र भी लंबी होगी.
Published at : 21 Oct 2025 10:55 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Extension Board Home Safety Tips

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', PAK विदेश मंत्री ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
जनरल नॉलेज
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
यूटिलिटी
Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget